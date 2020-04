Blaulicht: Auffahrunfall in Damme verursacht hohen Sachschaden

Kreis Vechta Unachtsamkeit wird ungemein teuer: In Damme ist es am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 60-jähriger Transporter-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Vördener Straße in Richtung Stadtmitte. Aufgrund eines Staus bremste der 60-Jährige seinen Transporter zum Stillstand ab. Eine dahinter fahrende 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden übersah dies und fuhr auf den Transporter auf. Personen wurden nicht verletzt, der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 19 000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

• Rauchentwicklung

Eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus hat am Dienstag gegen 10.40 Uhr eine Zeugin an der Vechtaer Straße Kringelkamp bemerkt. Sie war zunächst auf einen akustischen Rauchmelder aufmerksam geworden. Die Freiwilligen Feuerwehren Langförden und Vechta rückten mit etwa 30 Einsatzkräften aus.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass angebranntes Essen in einem Topf auf einem Herd die Rauchentwicklung und den Rauchmelder ausgelöst hatte. Es ist zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden gekommen.

• Führerschein fehlt

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 24-Jähriger aus Damme verantworten. Er war am Dienstag um 18.37 Uhr mit einem Pkw die Dammer Straße Ohlkenbergsweg entlanggefahren, obwohl ihm sein Führerschein rechtskräftig entzogen worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Abfall verbrannt

Unerlaubt Abfälle verbrannt hat am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine 55-jährige Dammerin. Sie hatte in Damme (Große Straße) auf einer Dachterrasse in einem offenen Behälter Holz und ein Stahlgitter angezündet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und unangenehmem Geruch. Das Feuer wurde mit eigenen Mitteln im Beisein der Polizei vollständig gelöscht. Gegen die 55-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

• Seltener Diebstahl

Die Polizei meldet zudem den Diebstahl einer Sandsteingartenbank und einer Steintaube, der sich zwischen Montag, 20. April, und Donnerstag, 23. April, an der Bahnhofstraße in Neuenkirchen-Vörden auf dem Gelände einer Steinmanufaktur ereignet hat. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 05493/1797.

• Sägen entwendet

Zu einem Einbruch in einen Rasenmäher-Fachhandel ist es am Dienstag zwischen 2.50 und 5.40 Uhr in Neuenkirchen-Vörden an der Straße Bieste gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten mehrere Motorsägen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 05493/1797) entgegen.

• Wohnungseinbruch

In der Dinklager Burgstraße wurde zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete mehrere elektronische Geräte. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 04443/4666) entgegen.

• Werkzeug gestohlen

Gleich zwei Firmentransporter sind zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, an verschiedenen Orten aufgebrochen worden. In Langförden kam es auf einem Parkplatz am Bomhofer Weg zu dem Einbruch. Die Täter brachen den Transporter auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In Bakum wurde ein Transporter in der Straße Windhus angegangen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter allerdings kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

• Verkehrsunfall

An der Kreuzung der Kolpingstraße zur Gildestraße in Vechta hat sich am Dienstag gegen 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt wollte von der Kolpingstraße aus nach links in die Gildestraße abbiegen. Dabei übersah er einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, der von der Gildestraße aus auf die Kolpingstraße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

• Pkw Nicht zugelassen

Am Dienstag haben gegen 13.50 Uhr Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn bei Holdorf einen Pkw mit Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg kontrolliert. Zuvor war das Fahrzeug durch einen Zeugen gemeldet worden, weil sich keine Zulassungssiegel an den Kennzeichen befanden. Die Beamten stellten fest, dass die Kennzeichen entsiegelt waren, und der Pkw somit weder versichert noch zugelassen war. Gegen den 37-jährigen Fahrer aus dem Kreis Pinneberg wurden Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Wagen wurde dem Mann untersagt.

Die Fahrt wollte der Mann dann mit zusätzlich mitgeführten roten Händlerkennzeichen fortsetzen. Wie sich zeigte, hatten diese ebenfalls keine Gültigkeit mehr. Daher wurden diese Kennzeichen vor Ort entsiegelt, und die Weiterfahrt blieb untersagt.