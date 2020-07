Blaulicht: Auto und Carport geraten in Brand

Kreis Vechta Ein Feuer, das großen Schaden verursacht hat, ist am Freitag gegen 1.30 Uhr in Neuenkirchen-Vörden ausgebrochen. Ein Pkw und ein Carport gerieten in der Straße Zur Müße in Brand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 60 000 Euro.

Aus unbekannter Ursache waren das Carport und der darunter stehende Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine angrenzende Garage über. Aber durch das Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden, die mit 19 Einsatzkräften ausrückte, konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindert und der Brand gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist keine Person verletzt worden. Das Carport sowie das Auto brannten komplett ab, die Garage ist in Teilen stark beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

• Kein Führerschein

In der Lohner Straße in Lohne kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag gegen 14.55 Uhr einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinklage. Da er ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. So erging es auch einem 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne, der am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Vechtaer Straße ohne Führerschein unterwegs gewesen ist.

• Keine Versicherung

Bei einer Kontrolle am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Vechtaer Franz-Vorwerk-Straße stellten Polizeibeamte fest, dass ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

• Sachbeschädigung

In einem Vechtaer Parkhaus in der Straße Neuer Markt kam es zwischen Montag, 6. Juli, und Dienstag, 14. Juli, zu Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben drei unbekannte, weibliche, jugendlich aussehende Personen die Abdeckung von zwei Notausgangsschildern und eines Rauchmelders abgeschlagen. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.