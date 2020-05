Blaulicht: Ein Verletzter nach Unfall an Dammer Kreuzung

Kreis Vechta Bei einem Auffahrunfall in Damme ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Zu dem Unfall war es an der Kreuzung Vördener Straße/ Südring gekommen.

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage kam bei Rot an der Kreuzung zum Stehen. Dies übersah eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden und fuhr auf das Pkw-Heck des 36-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde, auf. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

• Unfallflüchtige

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 20. Mai, gegen 14 Uhr in Vechta sucht die Polizei nach einem bestimmten Zeugen. In der Falkenrotter Straße hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta beim Einparken einen schwarzen Skoda touchiert. Anschließend entfernte sich die 30-Jährige von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der am Unfallort bereits Hinweise zur Verkehrsunfallflucht gegeben hat. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Telefon 04441/94 30) in Verbindung zu setzen.

• Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, im Dammer Rosenweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte – vermutlich beim Vorbeifahren – einen silbernen Audi A4 Avant.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/95 00) entgegen.

• In einem ganz anderen Fall von Verkehrsunfallflucht ermittelt die Vechtaer Polizei. Zwischen Montag, 23.45 Uhr, und Dienstag, 0.06 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen großen Vorwegweiser auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 69 (Fahrtrichtung Cloppenburg/Ahlhorn) an. Dadurch fiel dieser auf die Falkenrotter Straße. Die freiwillige Feuerwehr Vechta beseitigte die Gefahrenstelle (Sachschaden: etwa 500 Euro). Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Telefon 04 41/ 94 30) zu melden.

• Pkw aufgebrochen

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ist in der Lindenstraße auf einem Pendlerparkplatz in einen abgestellten Opel Astra eingebrochen worden.

Entwendet wurden Tabakwaren, ein Reisekoffer sowie ein Umzugskarton mit Bekleidungsgegenständen. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) entgegen.

• Kein Führerschein

Eine Verkehrskontrolle in der Lohner Deichstraße, die am Dienstag gegen 19.10 Uhr stattfand, hat für einen 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Quakenbrück unangenehme Folgen. Stellte sich doch heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

• Verkehrskontrolle

In Bakum war zuvor schon einem Lkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle zum Verhängnis geworden. Am Dienstag gegen 11.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 25-Jährigen aus Kerpen mit Lkw samt Anhänger in der Harmer Straße. Und die Polizeibeamten stellten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.