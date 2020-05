Blaulicht: Eine Verletzte und 11 000 Euro Schaden

Kreis Vechta In Vechta ist es am Donnerstag um 15.53 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden gekommen. Auf der Bundesstraße 69 wollte eine 30-jährige Transporter-Fahrerin aus Vechta nach links in die Pastor-Meistermann-Straße abbiegen. Dies erkannte hinter ihr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf den Transporter auf.

Die 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

• fahrerlaubnis fehlt

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Bei der Kontrolle eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Lohne an der Vechtaer Straße in Lohne stellten die Polizeibeamten am Donnerstag gegen 14.15 Uhr fest, dass dieser keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem bestätigte ein Vortest den Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

• Fahrradunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Steinfeld ist am Donnerstag gegen 7.23 Uhr an der Dammer Straße/Ecke Falkenstraße eine Person leicht verletzt worden. Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfeld wollte nach rechts auf den Rad-/Gehweg der Dammer Straße aufbiegen.

Hierbei geriet sie nach links und stieß mit einem 33-jährigen Radfahrer aus Damme zusammen. Die 61-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

• Drogeneinfluss

Im Rahmen der Kontrolle eines 20-jährigen Pkw-Fahrers aus Damme am Donnerstag gegen 18.15 Uhr an der Dinklager Ostendorfstraße beschlich die Polizeibeamten der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

• Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, und Dienstag, 26. Mai, 18 Uhr an der Dinklager August-Wegmann-Straße ein Fallrohr einer Garage vollständig verbogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 0 44 43/97 94 43) entgegen.