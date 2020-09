Blaulicht: Fahrer mit 2,19 Promille hinterm Steuer erwischt

Kreis Vechta Die Polizei in Lohne ist am Montag gegen 0.15 Uhr wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt in die Straße Stockhoffs Damm gerufen worden. Dort trafen die Beamten neben Zeugen einen 37-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest den Wert von 2,19 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

• Verkehrsunfallflucht

Ebenfalls in Lohne – aber schon zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, – ist es in der Straße Pastors Wellen in Höhe der Josefstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer bog vermutlich von der Josefstraße nach links in die Straße Pastors Wellen ab. Hierbei kollidierte er mit einer Mauer und einem Straßenschild, so dass Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.

• Kennzeichendiebstahl

Ein Kennzeichendiebstahl hat sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Visbeker Straße Uhlenkamp ereignet. Ein bisher unbekannter Täter brach das vordere Kennzeichen VEC-RJ 516 von einem VW Golf ab und entwendete dieses. Um Hinweise bittet die Polizei in Visbek (Telefon 04445/351).

• Mountainbike geklaut

Ein Mountainbike ist in Vechta zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 16.37 Uhr, in der Straße Neuer Markt beim dortigen Bahnhof gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach das Kabelschloss auf und entwendete das schwarze Fahrrad des Herstellers Ghost, Modell SE 3000. An dem Mountainbike war eine rote Klingel angebracht. Hinweise werden von der Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) entgegengenommen.

• Sachbeschädigung

Einer Sachbeschädigung an einem Pkw hat sich zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, ein unbekannter Täter in der Lohner Straße Volhopsfeld schuldig gemacht. Er warf mit einem Stein die Heckscheibe eines weißen VW T-Cross ein. Des Weiteren wurde ein Stein gegen das Mauerwerk sowie gegen eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Straße geschmissen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) zu richten.

• Zaun kaputt

In Vechta ist am Sonntag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in der Straße Am Klapphaken ein Zaun beschädigt worden. Bisher unbekannte Täter beschädigten ein Element des Zaunes um ein Mehrparteienhaus, so dass Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

• Keine Fahrerlaubnis

In Holdorf ist am Sonntag gegen 9.50 Uhr eine 28-jährige Fahrerin aus Damme mit einem Kleinkraftrad, aber ohne Fahrerlaubnis, in der Handorfer Straße erwischt worden.

Polizeibeamte untersagten ihr die Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.