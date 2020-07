Blaulicht: Fahrradfahrer muss nach Sturz ins Krankenhaus

Kreis Vechta Gestürzt und ins Krankenhaus gebracht: In Dinklage gab es am Dienstag gegen 15 Uhr an der Dinklager Straße in Höhe der Einmündung Falkenweg einen Verkehrsunfall: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne den Radweg entlang der Dinklager Straße in Richtung Dinklage und kam in Höhe der Einmündung Falkenweg alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei verletzte sich der 53-Jährige leicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 53-jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

• Brand in Pkw

In Vechta ist es am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Straße Kampgartenweg zu einem Brand in einem Pkw gekommen. Was den Schmorbrand im Bereich des Kofferraums auslöste, ist allerdings bisher ungeklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Pkw war vor einem Wohnhaus an der Straße Kampgartenweg abgestellt. Ein 44-Jähriger aus Goldenstedt löschte das Feuer, die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwölf Kräften aus. Es wurde niemand verletzt, die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt, heißt es von der Polizei.

• 1500 Euro Schaden

Sachbeschädigung: Mit 1500 Euro wird der Schaden an einem Traktor und einem Güllefass beziffert, die auf dem Innenhof des Pferdeauktionsgeländes in Vechta in der Grafenhorststraße abgestellt waren. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Mit farbe gesprüht

Eine weitere Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Damme. Dort wurde zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, die Hauswand einer Schule im Grünen Weg mit Farbe beschmiert. Der Schaden wird von der Polizei mit 50 Euro angegeben.