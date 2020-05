Blaulicht: Fahrt in den Gegenverkehr geht glimpflich aus

Kreis Vechta Da waren wohl gleich mehrere Schutzengel im Einsatz: Auf der Bakumer Straße in Lohne ist am Montag gegen 23.25 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Ein ihm entgegenkommender 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der 41-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überrollte zwei Verkehrsschilder. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Personenschaden gekommen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro. Der Pkw des 41-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Ursächlich für diesen Zusammenstoß könnte nach ersten Erkenntnissen ein Sekundenschlaf des 54-jährigen Pkw-Fahrers aus Lohne gewesen sein. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

• Brand in Büro

In Goldenstedt kam es am Montag gegen 10.16 Uhr in der Oststraße in einem Hotel zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Büro im Obergeschoss des Hotels Feuer aus. Die freiwillige Feuerwehren Vechta, Goldenstedt und Lutten, die mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den Brand. Zu einem Personenschaden kam es nicht, aber durch den Brand wurde unter anderem das Inventar in dem betroffenen Raum beschädigt. Zudem sind durch die Löscharbeiten der Raumboden sowie die Decke zu einem Saal in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

• Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 20. Mai, gegen 14 Uhr in Vechta sucht die Polizei nach einem bestimmten Zeugen. In der Falkenrotter Straße hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta beim Einparken einen schwarzen Skoda touchiert. Anschließend entfernte sich die 30-Jährige von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der am Unfallort bereits Hinweise zur Verkehrsunfallflucht gegeben hat. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Telefon 04441/94 30) in Verbindung zu setzen.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam des zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, im Dammer Rosenweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte – vermutlich beim Vorbeifahren – einen silbernen Audi A4 Avant. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 05491/95 00) entgegen.

In einem ganz anderen Fall von Verkehrsunfallflucht ermittelt die Vechtaer Polizei. Zwischen Montag, 23.45 Uhr, und Dienstag, 00.06 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen großen Vorwegweiser auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 69 (Fahrtrichtung Cloppenburg/Ahlhorn) an. Dadurch fiel dieser auf die Falkenrotter Straße. Die freiwillige Feuerwehr Vechta beseitigte die Gefahrenstelle (Sachschaden: etwa 500 Euro). Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta (Tel. 0441-9430) zu melden.

Ein Pedelec ist am Montag zwischen 4 Uhr und 9.30 Uhr in der Vechtaer Straße Bremer Tor entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad des Herstellers Fischer, Model ECU-1720. An dem Pedelec befand sich ein graues Klebeband am Rahmen hinten. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/94 30) entgegen.

• Verkehrsunfall

Am Montag gegen 17.18 Uhr ereignete sich auf der Vechtaer Straße (Landesstraße 846/Lohne) ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta fuhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw einer 48-Jährigen aus Lohne auf, wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9000 Euro.

In Vechta kam es kurze Zeit später ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger aus Vechta überquerte am Montag gegen 17.40 Uhr in Höhe einer Fahrbahnverengung mit einem Fahrrad den Falkenweg und übersah dabei einen 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Martinstein. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 48-jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 1530 Euro geschätzt.

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag gegen 16.30 Uhr in Vechta ereignet: Ein 21-Jähriger aus Schneiderkrug fuhr an der Kreuzung Auf der Lage dem Pkw einer 60-Jährigen aus Papenburg hinten drauf. Die Papenburgerin und ihr Beifahrer, ein 52-Jähriger aus Papenburg, erlitten leichte Verletzungen.

• Sachbeschädigung

Eine Scheibe der Pausenhalle einer Schule in der Holdorfer Schulstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, zerstört. Ob die Täter die Schule betraten und an Diebesgut gelangten, ist ungeklärt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 05494/15 36) entgegen.

• Einbruchsversuch

Zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Holdorf ist es am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr in der Straße Mettenhof gekommen. Es blieb beim Versuch. Zeugen mögen sich bei der Polizei (Telefon 05494/15 36) melden.