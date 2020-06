Blaulicht: Feuerwehr löscht brennenden Traktor

Kreis Vechta Ein Traktor ist am Sonntag gegen 19.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Lohner Straße Torfweg in Brand geraten. Die landwirtschaftliche Zugmaschine war auf einer Grünfläche abgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Südlohne rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen.

Durch den Brand wurde die Zugmaschine teilweise zerstört. Der Sachschaden wird bislang auf 3500 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

• Fahrräder gestohlen

Drei Fahrräder sind zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, in Damme gestohlen worden. Unbekannte Täter entwendeten die Zweiräder aus einer Garage in der Straße Am Osterberg. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Pedelec des Herstellers Batavus, um ein graues Pedelec des Herstellers Ansman, Typ FT 15, sowie um ein schwarzes Herrensportrad des Herstellers Bulls, Modell Cross Bike. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/95 00) entgegen.

• Pkw aufgebrochen

Ebenfalls in Damme ist zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 2.55 Uhr, in einen Pkw eingebrochen worden. In der Straße Ratdornweg stahl ein unbekannter Täter aus einem Seat Ibiza eine Sonnenbrille, einen Toröffner sowie ein Navigationssystem. Hinweise sind an die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/95 00) zu richten.

• Betrunken auf Rad

Betrunken auf dem Fahrrad ist in Vechta am Sonntag gegen 20.30 Uhr ein 46-jähriger Vechtaer erwischt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

• Betäubungsmittel

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Samstag in Damme um 12 Uhr ein 21-Jähriger aus Osnabrück auf einem Kleinkraftrad erwischt worden. Er wurde in der Vördener Straße kontrolliert. Den Verdacht, der 21-Jährige könnte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, bestätigte ein Test. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

• Einbruch

In einen Autoverwertungsbetrieb in der Vechtaer Rudolf-Diesel-Straße ist zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 9 Uhr, eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter entwendeten Buntmetall, Fahrzeugteile und einen grünen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen VEC-TX 259. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30).

• Unfallflucht

In Visbek kam es zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Verursacher beschädigte – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – einen geparkten VW Passat. Als Unfallort kommen der Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rechterfelder Straße und der Parkplatz einer Bank an der Hauptstraße in Frage. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizei Visbek (Telefon 0 44 45/351) zu richten.