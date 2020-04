Blaulicht: Gesundheitliche Probleme führen zu Verkehrsunfall

Kreis Vechta Aufgrund von gesundheitlichen Problemen ist eine 24-jährige Vechtaerin am Sonntag gegen 22.55 Uhr auf der Marienstraße in Vechta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Autofahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf 1100 Euro geschätzt.

• 26 000 Euro Schaden

Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Bakum leicht verletzt worden. Ihr Auto wurde gegen 9.50 Uhr auf der Alten Dorfstraße von einem 41-jährigen Radladerfahrer übersehen, der von einem Grundstück auf die Alte Dorfstraße auffahren wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von 26 000 Euro.

• Kradfahrer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag gegen 18.30 Uhr ein 58-Jähriger aus Damme auf der Hufeisenstraße in Damme mit seinem Krad nach rechts von der Straße abgekommen. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 1750 Euro.

• Feuer in Hecke

Keine Verletzten gab es bei einem Brand in Visbek. Dort war am Samstag gegen 17.40 Uhr der Brand einer Gartenhecke gemeldet worden. Diese geriet beim Abflammen von Unkraut auf einer Länge von 1,5 Metern in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Visbek rückte zum Einsatzort in der Kantstraße mit zehn Einsatzkräften aus. Diese führten nur noch die Nachlöscharbeiten durch, die Hecke hatte bereits von den Anwohnern eigenständig gelöscht werden können. Der Schaden wird von der Polizei mit 300 Euro angegeben.

• Ungeklärte Ursache

Einen weiteren Brand meldet die Polizei aus Goldenstedt. Dort geriet am Freitag gegen 15.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Bauschutt im Sandornweg in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt rückte mit neun Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

• Einbrecher trinken

Einbrecher sind zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, in einen Wohnwagen an der Falkenrotter Straße in Vechta eingestiegen. Sie schlugen die Scheiben ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Im Inneren wurde ein Getränk konsumiert und der Wohnwagen durch die Tür wieder verlassen. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der Schaden beträgt laut Polizeiangaben circa 200 Euro.

• Gartendeko gestohlen

Eine unbekannte Frau stahl am Ostersonntag gegen 22.30 Uhr aus einem Garten an der Herderstraße in Vechta zwei Deko-Kissen und eine Blumenschale. Nach Zeugenaussagen war die Unbekannte mit einem grauen Mercedes mit Oldenburger (OL)-Kennzeichen in den Wendehammer vorgefahren. Zeugen und weitere Geschädigte mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.