Kreis Vechta Nach einer gefährlichen Körperverletzung in Lohne sucht die Polizei nun die Täter. Tatort war am Samstag zwischen 23.30 und 23.59 Uhr die Dinklager Straße auf Höhe eines Sonderpostenmarktes. Die beiden Männer wurden von fünf bis sechs Personen angehalten, geschlagen und getreten. Sie wurden durch die Attacke schwer verletzt. Die Täter flüchteten anschließend, heißt es von der Polizei.

Einer der Täter konnte als klein und schmächtig beschrieben werden. Er hatte schwarze Haare und soll circa 20 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.

• Eine weitere gefährliche Körperverletzung hat sich am Sonntag um 2 Uhr in einer Vechtaer Bar ereignet. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hielt sich im Bereich einer größeren Theke auf, wo er und zwei Begleiter mit einem 23-jährigen Mann aus Lohne in Streit gerieten. Der Unbekannte schlug dem Lohner ein Glas ins Gesicht, so dass dieser eine blutende Wunde erlitt. Außerdem wurde die Brille des Opfers beschädigt. Der Täter wird als etwa 180 cm groß und zwischen 19 und 24 Jahre alt beschrieben. Er trug kurze, braune Haare. Zeugen melden sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430.

• Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol im Blut, hat ein 55-jähriger Autofahrer am Montag ein Auto angefahren, das im Dammer Nachtigallenweg geparkt war. Die Tat ereignete sich gegen 18.25 Uhr, der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei konnte den Täter allerdings im Zuge ihrer Ermittlungen ausfindig machen und stattete ihm in seinem Zuhause in Damme einen Besuch ab. Die Beamten stellten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Test ergab einen Wert von 2,23 Promille. Außerdem wurde festgestellt, dass der Dammer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen die 54-jährige Halterin des Wagens wurde ein Strafverfahren wegen des Zulassens der Fahrt eingeleitet. Der Schaden an dem Auto beträgt 1100 Euro.

• 13 000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall in Vechta entstanden. Ein 28-jähriger Bremer wollte am Montag gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto von der Falkenrotter Straße nach links auf die Straße Stukenborg abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 67-jährigen Bakumers, das auf der Falkenrotter Straße in Richtung Ortsausgang fuhr. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

• Ein Unbekannter wollte in die Garage einer staatlichen Einrichtung am Kapitelplatz in Vechta einbrechen. Der Einbruchsversuch wurde nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, verübt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

• 100 Kunststoffpaletten sind zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 2.30 Uhr, von einem Hofgrundstück im Gewerbering in Lohne gestohlen worden. Das Diebesgut lag auf einem dort abgestellten Sattelzug. Die Polizei Lohne sucht nach Hinweisen (Telefon 04442/93160).

• Ein technischer Defekt war wahrscheinlich die Ursache für den Brand eines Autos in Dinklage. Der Wagen geriet am Dienstag gegen 9.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Brand. Eine 53-jährige Dammerin hatte das Auto kurz vorher dort geparkt. Kurze Zeit später wurde das Feuer im Bereich des Motorraums festgestellt. Die Feuerwehr Dinklage rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und konnte das Fahrzeug löschen. Dieses wurde vollständig zerstört. Zwei weitere Pkw, die neben dem Wagen standen, wurden ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

• Unter Drogeneinfluss wurde ein 21-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden am Montag hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Er wurde zwischen 9.45 und 10.25 Uhr auf der Straße Ossenbeck in Damme kontrolliert. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.