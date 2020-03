Kreis Vechta Vier Kälber sind am Dienstag auf der Oldenburger Straße in Vechta wegen mangelhafter Ladungssicherung von einem Transporter gefallen. Ein Tier erlag vor Ort seinen Verletzungen, heißt es von der Polizei. Das Unglück ereignete sich gegen 19.36 Uhr, als die vier Tiere während der Fahrt auf die Fahrbahn fielen. In enger Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und der Feuerwehr konnten die Tiere wieder eingefangen werden. Gegen den 49-jährigen Fahrer des Lkw aus Twistringen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

• 9000 Euro und zwei Leichtverletzte – weil ein 29-jähriger Vechtaer im Einmündungsbereich Straßburger Straße/Falkenrotter Straße zu weit vorne hielt. Er wollte am Mittwoch gegen 6 Uhr mit seinem Auto auf die Falkenrotter Straße abbiegen. Weil sein Auto zu weit auf der Straße stand, fuhr ihm eine 31-jährige Vechtaerin ins Auto. Sie und ihr 32-jähriger Mitfahrer aus Vechta wurden leicht verletzt.

• Nach Zeugen sucht auch die Polizei in Dinklage. Die hintere Tür auf der Fahrerseite eines Ford Mondeo wurde von einem Unbekannten zerkratzt. Laut Polizeiangaben wurde das Auto, das in der Burgstraße stand, am Dienstag zwischen 7.45 und 11 Uhr beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt, Hinweise an die Polizei Dinklage unter Telefon 0 44 43/ 46 66.

• Obwohl er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr ein 51-jähriger Mann aus Merzen am Mittwoch auf der Autobahn 1. Er wurde um 0.55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage kontrolliert. Der Fahrer händigte den Polizisten zwar einen Führerschein aus, bei der Überprüfung wurde aber klar, dass gegen den Mann ein Fahrverbot besteht. Warum genau, ist Teil der Ermittlungen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Ohne Führerschein war am Dienstag ein 33-jähriger Autofahrer in der Straße Up de Neddeln in Damme unterwegs. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte, wurde eine Blutprobe entnommen.