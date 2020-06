Blaulicht: Kind wird an Ampelkreuzung angefahren

Kreis Vechta Ein 13-jähriger Junge ist am Donnerstag von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 12.35 Uhr an der Ampel zum Dominikanerweg und der Windallee in Vechta. Das Kind wollte mit seinem Rad bei Grün den Dominikanerweg überqueren. Zeitgleich wollte eine ihm entgegenkommende 47-jährige Autofahrerin aus Goldenstedt nach links in die Ravensberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den jungen Radfahrer, durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und wurde leicht verletzt.

• Auffällige Fahrweise

Ein sehr langsam und im Kreis fahrender Verkehrsteilnehmer fiel am Donnerstag gegen 23.55 Uhr Zeugen auf der Vördener Straße in Neuenkirchen-Vörden auf. Auf die Ansprache eines Passanten reagierte der 67-jährige Hamburger nicht. Der Fahrer wurde schlafend von der Polizei angetroffen und schien stark alkoholisiert zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

• Einbruch in Vechta

Mehrere Alkoholflaschen erbeutete ein Einbrecher in einem Restaurant an der Oldenburger Straße in Vechta. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeiangaben zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Der Täter brach in das Getränkelager ein und nahm die Flaschen mit. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Räder geklaut

Zwei Fahrräder sind zwischen Dienstag, 18.45 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, von einem Hinterhof an der Straße Vechtaer Marsch in Vechta geklaut worden. Die Räder der Marken Bulls und Focus standen dort laut Polizeiangaben verschlossen in einem Fahrradständer. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Geldbörse gestohlen

Eine 76-Jährige wurde am Mittwoch beim Einkaufen am Falkenweg in Vechta beklaut. Ein Unbekannter entwendete im dortigen Supermarkt zwischen 11.30 und 12 Uhr die Geldbörse der Seniorin aus deren Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter Telefon 0 44 41/94 30 an.

• Ohne Führerschein

Keinen gültigen Führerschein konnte am Donnerstag ein 62-jähriger Autofahrer aus Lohne vorzeigen. Er wurde um 16.05 Uhr von Polizisten auf der Klapphakenstraße in Lohne kontrolliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es von der Polizei.

• Kennzeichen geklaut

Die Kennzeichen VEC-CR 33 sind am Donnerstag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr von einem Auto abmontiert und mitgenommen worden. Das Auto stand im Tatzeitraum am Bremer Tor in Vechta. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.