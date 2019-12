Kreis Vechta Einen Verkehrsunfall hat am Freitag um 2.35 Uhr ein 19-jähriger aus Lohne auf der Essener Straße in Bakum verursacht. Er war auf dem Weg in Richtung Hausstette, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und zwei Kurvenschilder sowie zwei Leitpfosten beschädigte. Der Atemalkoholgehalt des 19-Jährigen betrug nach Polizeiangaben 0,66 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

• Außerdem meldet die Polizei zwei Einbruchsversuche und zwei Einbrüche. Ein Tatort lag in Dinklage im Wiesenweg, Tatzeit war am Donnerstag gegen 15 Uhr. Der bislang unbekannte Täter versuchte über den rückwärtigen Teil in das Wohnhaus einzudringen. Es gelang ihm aber nicht, das Haus zu betreten. Der Schaden wird auf 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 04443/4666) entgegen.

• Die drei weiteren Tatorte liegen in Goldenstedt. Ein Einbruchsversuch ereignete sich am Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr, als ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Kornstraße einbrechen wollte. Hierzu manipulierte er einen elektrischen Rollladen, das Haus wurde laut Polizeiangaben allerdings nicht betreten. Die Polizei Vechta bitte unter Telefon 04441/9430 um Hinweise.

• Unter dieser Telefonnummer können sich auch Zeugen des zweiten Einbruchs in Goldenstedt melden. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, betraten Einbrecher ein Haus an der Langförder Straße, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Anschließend wurden im Haus diverse Schränke durchsucht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

• Eine unbekannte Anzahl an Feuerwerkskörpern ist zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Freitag, 5.55 Uhr, aus einem Container an einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Telefon 0 44 44/ 26 80 entgegen.