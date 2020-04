Blaulicht: Polizei ermittelt wegen zweier Brandstiftungen in Lohne

Kreis Vechta Mehrere Brände meldet die Polizei:

• Am Mittwoch ist gegen 14 Uhr ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Widukindstraße in Bakum ausgebrochen. Laut Polizei versuchten die Bewohnerin selbst, den Brand zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Bakum führte die Nachlöscharbeiten durch. Der Gesamtschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

• In Lohne sind am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zwei Restmülltonnen an der Kaiser-Otto-Straße in Brand geraten. Der Brand wurde durch Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr Lohne gelöscht. Schaden: rund 200 Euro. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) zu melden.

• Einen weiteren Brand entdeckten Polizeibeamte in Lohne am Mittwoch gegen 23 Uhr an der Dinklager Straße. Unrat an einem Verbindungsweg der Dinklager Straße zum Meyerfelder Weg brannte. Das Feuer griff teilweise auf Buschwerk über. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne löschte. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, da sie eine Brandstiftung nicht ausschließen kann. Sie bittet um sachdienliche Hinweise.

• Diebstähle

• Unbekannte haben zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr, die Kennzeichen VEC-IS 39 von einem Citroen C1 gestohlen, der an der Lange Straße in Dinklage abgestellt war. Hinweise an die die Polizei (Telefon 0 44 43/ 46 66).

• In einen Werkstattraum eines Sportvereins an der Straße Jans-Döpe in Vechta sind Einbrecher zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, eingestiegen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Schaden: etwa 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).

• Am Sonntag ist zwischen 10 und 22 Uhr ein Pedelec (Prophete in Silber/Schwarz) am Pagenstertweg in Vechta gestohlen worden. Das Pedelec war hinter einem Wohnhaus verschlossen abgestellt. Ein Bremshebel auf der linken Seite ist abgebrochen und wurde mit einem Panzertape abgeklebt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Trunkenheit am Steuer

• Die Polizei hat am Dienstag gegen 10.45 Uhr einen 59-Jährigen aus Lettland kontrolliert, der ein Betriebsgelände an der Hans-Tabeling-Straße in Vechta mit einem Sattelzug befuhr – laut Zeugenaussagen „in verdächtigter Fahrweise“, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Dem 59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

• Auch bei einem 63-jährigen Autofahrer in Vechta bestand der Verdacht, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Polizei stoppte ihn am Mittwoch gegen 10.40 Uhr auf der Oldenburger Straße. Laut Zeugenaussagen soll er Alkohol an einer Tankstelle gekauft haben und war dann ins Auto gestiegen. Die Beamten trafen ihn an einer Wohnanschrift. Eine Blutprobe wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

• Farbschmierereien

• An einer Schule in Lohne am Bruchweg haben Unbekannte zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Holzpfosten eines Zauns herausgerissen und diese auf den Hof geworfen. Schaden: rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• In Neuenkirchen-Vörden kam es zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten in der Straße Nurrepfad drei Holzbänke/-tische vor dem dortigen katholischen Pfarrheim, heißt es von der Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/ 17 97).

• Eine Flachdachfolie beschmierten bislang unbekannte Täter In Vechta auf einer Baustelle in der Mozartstraße. Darüber hinaus wurde dort zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ein Flachdach-Entlüfter beschädigt. Schaden: geschätzt rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Verkehrsunfälle

• In Damme ist am Mittwoch bei einem Unfall gegen 19.20 Uhr an der Sandstraße ein 46-jähriger Quad-Fahrer aus Lohne leicht verletzt worden. Er befuhr die Sandstraße in Richtung Lage. An der Einmündung zur Straße Lage missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 23-jährigen Pkw-Fahrers aus Damme. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro.

• In Damme an der Straße Am Tiefen Weg meldet die Polizei eine Verkehrsunfallflucht: Dort hatte am Sonntag um 0 Uhr die Geschädigte ihren Mercedes A 180 geparkt. Als sie am Dienstag um 14.30 Uhr ihr Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte sie Schäden im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Schaden: rund 2400 Euro. Die Polizei Damme bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 54 91 / 95 00 zu melden.

• In Steinfeld hat sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein Unfall im Einmündungsbereich Holdorfer Straße (B 214)/Vorm Esch ereignet. Ein 35-Jähriger aus Kettenkamp wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen, als der vor ihm fahrende 59-Jährige aus Steinfeld von der Holdorfer Straße nach links in die Straße Vorm Esch abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt.

• Leicht verletzt wurde am Mittwoch um 13.35 Uhr auf der Dinklager Straße in Lohne ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne. Er musste auf der Dinklager Straße verkehrsbedingt halten. Das erkannte ein nachfolgender 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von 1500 Euro.

• Keine Fahrerlaubnis

Einen 60-jährigen Kleinkraftfahrer, der den Rad- und Gehweg entlang der Lohner Straße in Richtung Steinfeld befuhr, hielten Polizeibeamte am Dienstag gegen 8.15 Uhr an. Sie stellten fest, dass an dem Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem konnte der 60-Jährige keine gültige Versicherungsbescheinigung sowie keine Fahrerlaubnis vorlegen.