Blaulicht: Polizei fasst alkoholisierten Autofahrer nach Verfolgung

Kreis Vechta Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntag gegen 2.25 Uhr geleistet. Er war einer Streife auf der Hauptstraße in Goldenstedt aufgefallen, da er seine Fahrspur kaum halten konnte, teilte die Polizei mit. Als die Beamten ihn anhalten wollten, fuhr der Mann mit etwa 100 km/h durch Goldenstedt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Auf der Dorfstraße in Rechterfeld versuchte der Autofahrer dann das Polizeiauto zu rammen, ehe er auf einem Grundstück anhielt. „Als er seinen Pkw dort abstellte, sprangen plötzlich drei Personen aus dem Pkw und liefen davon“, so die Polizei. Der Fahrzeugführer konnte jedoch ergriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Zudem besaß der Mann keinen Führerschein. Die geflüchteten Mitfahrer konnten trotz Suche nicht gefunden werden.

• Kradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein Kradfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 7.35 Uhr in Goldenstedt zugezogen. Laut Polizei hatte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt auf der Huntestraße beim Linksabbiegen in die Fredelaker Straße den entgegenkommenden 33-jährigen Motorradfahrer aus Vechta, der gerade einen rechts in die Fredelaker abbiegenden Transporter überholte, übersehen. Der Motorradfahrer stürzte dadurch und rutschte gegen den Pkw. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Einbruch in Baumarkt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte gegen 1.45 Uhr in einen Baumarkt an der Lindenstraße in Lohne ein. Da die Polizei zunächst nicht ausschließen konnte, dass sich noch Täter im Objekt befanden, umstellte die Polizei das Gebäude nach der Alarmierung mit mehreren Beamten und forderte zur Unterstützung bei der Absuche des Dachs auch die Feuerwehr an. Es konnten aber keine Täter mehr im Markt festgestellt werden.

• Schwer verletzte

Schwer verletzt worden ist eine Mofafahrerin bei einem Unfall am Freitag gegen 19.40 Uhr in Neuenkirchen-Vörden. Die 15-jährige Neuenkirchenerin wollten laut Polizei mit ihrem Mofa aus der Straße Auf der Leuchtenburg in die Vördener Straße einbiegen, geriet dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 56-jährigen Neuenkirchenerin. Die 15-Jährige wurde dabei schwerst-, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in ein Osnabrücker Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

• Gullideckel entfernt

Drei unbekannte Täter haben am Samstag gegen 3 Uhr insgesamt vier Gullideckel im Bereich An der Wassermühle in Vechta entfernt. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, wie die Täter einen der Gullideckel über die Brücke in den Moorbach warfen und sich anschließend entfernten – vermutlich mit Fahrrädern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430 zu melden.