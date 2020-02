Kreis Vechta Beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz vor einer Fleischerei an der Brandstraße in Lohne ist ein unbekannter Fahrer am Montag zwischen 5.50 und 14.03 Uhr gegen einen Kia Ceed gefahren. Am Kia entstand ein Sachschaden von circa 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Telefon 0 44 42/9 31 60 entgegen.

• Unter drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Vechta am Montag gegen 22.15 Uhr mit einem Pkw in der Driverstraße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest war positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem wurde gegen den 21-Jährigen ein Verfahren eingeleitet.

• Einbruch in Spedition

Ohne Diebesgut haben Unbekannte ihren Beutezug in einer Lohner Spedition am Gewerbering beendet. Der Einbruch soll sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 5 Uhr, ereignet haben. Die Einbrecher durchtrennten dafür einen Zaun und suchten nach Diebesgut. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04442/93160.

• Tabak geklaut

Tabak haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Goldenstedter Supermarkt an der Hauptstraße erbeutet. Tatzeitraum war am Montag zwischen 21 und 23.39 Uhr. Sie konnten anschließend unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 04444/2680) entgegen.

• Golf beschädigt

Ein Sachschaden von 600 Euro entstand an einem VW Golf zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 15 Uhr, an der Brandstraße in Lohne. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Auto beim Parken auf einer Parkfläche vor einem Mehrparteienwohnhaus. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/9 31 60) entgegen.

• Unfallflucht

Auf der Wicheler Straße in Lohne beschädigte ein unbekannter Fahrer zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, einen Mercedes AMG, der am rechten Fahrbahnrand stand. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/9 31 60) entgegen.