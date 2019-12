Kreis Vechta Eine Polizistin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Damme schwer, ihr Kollege leicht verletzt worden. Ihr Streifenwagen wurden um 16.45 Uhr an der Kreuzung der Vördener Straße und dem Südring vom Auto einer 75-jährigen Dammerin gerammt. Die Frau hielt zunächst an der roten Ampel, überquerte die Kreuzung dann aber, als auch die Polizisten bei grünen Lichtzeichen über die Kreuzung fuhren. Die 24-jährige Polizistin wurde schwer, der 28-jährige Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt.

Die 75-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Ob und welche Ampel für die 75-Jährige grünes Licht anzeigte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 65 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

• Ohne Versicherungsschutz war am Montag um 7.50 Uhr in Bekum eine 30-jährige Bakumerin auf ihrem E-Scooter unterwegs. Sie wurde auf der Bahnhofstraße/Ecke Mühlenstraße von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Bakumerin musste ihren Weg zur Arbeit zu Fuß fortsetzen. Gegen die 30-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sie muss mit einer Geldstrafe und gegebenenfalls einem Punkt in Flensburg rechnen.

• Das Fenster einer Bar an der Großen Straße in Damme ist am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr beschädigt worden. Sowohl das Tatwerkzeug als auch der Täter sind unbekannt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Damme (Telefon 05491/9500) entgegen.

• Ohne Führerschein ist am Montag um 0.05 Uhr ein 22-jähriger Goldenstedter bei seiner Fahrt durch Vechta erwischt worden. Gegen ihn lag ein bestehendes Fahrverbot vor. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.