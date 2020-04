Blaulicht: Spurwechsel löst auf A 1 teure Kettenreaktion aus

Kreis Vechta Zu kleineren Verkehrsbehinderungen hat am Donnerstag gegen 14.20 Uhr ein Unfall auf der A 1 im Bereich Lohne/Dinklage geführt. Ein 22-jähriger Pole befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die A 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne wechselte er im dreispurigen Bereich vom rechten auf den mittleren Streifen.

Dort war ein 57-Jähriger mit seinem Kleintransporter unterwegs. Der Mann aus Westerkappeln wich nach links aus und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf dem linken Fahrstreifen nahenden BMW. Der Fahrer des BMW, ein 19-Jähriger aus Bramsche, wich ebenfalls nach links aus, um die Kollision zu vermeiden. Trotzdem kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter. Zudem kollidierte der BMW mit der Mittelschutzplanke. Nach dem Zusammenstoß geriet der Kleintransporter ins Schleudern, stieß mit dem Anhänger des Lastzuges zusammen und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der BMW blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Am neuwertigen BMW entstanden Schäden in Höhe von 50 000 Euro, am Kleintransporter in Höhe von 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden am Lkw-Anhänger wurden auf 2000 Euro beziffert. Bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es zur Teilsperrung. Es bildete sich ein Stau von zeitweise fünf Kilometern Länge. Zeugen mögen sich unter Telefon 0 44 35/ 9 31 60 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung setzen.

• Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Goldenstedt eine Sporthallen-Tür am Don-Bosco-Weg mit Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/ 26 80) entgegen.

• Kein Führerschein

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer ist in Vechta am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Falkenrotter Straße gefahren, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Halter des Fahrzeugs besteht der Verdacht, die Fahrt zugelassen zu haben. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Roste entfernt

Wie nun bekannt wurde, kam es seit Januar 2020 wiederholt zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr im Bereich der Vechtaer Straße „An der Wassermühle“. Ein bislang unbekannter Täter entnahm in den Abendstunden oder in der Nacht einzelne Straßenablaufroste und warf diese in den Moorbach im Bereich des Wehrs. Die jüngste Tat ereignete sich in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).

• Waldstücke in Brand

Ein Waldstück in Vechta und eines in Lohne sind am Donnerstag in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers im Bereich Tonnenmoor (etwa 25 Quadratmeter) gegen 20.36 Uhr, das die Feuerwehr Vechta löschte, dauern an. Genauso ist es mit dem Brand gegen 21.45 Uhr in einem Waldstück am Bergweg (15 Quadratmeter), den die Feuerwehr Lohne mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften löschte.

Der Landkreis Vechta warnt in diesem Zusammenhang vor der steigenden Waldbrandgefahr. Das warme und viel zu trockene Wetter der vergangenen Wochen habe die Waldbrandgefahr steigen lassen. Die Kreisverwaltung ruft alle Bürger zu Vorsicht beim Aufenthalt in der Natur auf.

Der Landkreis weist zudem darauf hin, dass es in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober grundsätzlich verboten ist, in Wald, Moor und Heide Feuer zu entzünden oder zu rauchen. Grillen ist nur auf Grillplätzen gestattet, die der Wald- oder Grundbesitzer angelegt hat. Naturschutzgebiete wie das Südlohner oder Goldenstedter Moor dürfen außerhalb der Wege nicht betreten werden. Zudem ist es untersagt, mit dem Auto abseits von Straßen und befestigten Fahrwegen zu fahren.

• Suche nach Fahrer

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen den Autofahrer eines dunklen Kombis. Dieser befuhr gegen 6.50 Uhr im Lohner Ortsteil Bokern die Straße „Am Sielbruch“. Im Begegnungsverkehr wich eine 24-jährige Radfahrerin aus Lohne dem dunklen Kombi aus, geriet auf den Grünstreifen und stürzte anschließend. Dabei zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des dunklen Kombis fuhr nach dem Verkehrsunfall weiter, heißt es von der Polizei. Es ist unklar, ob er den Sturz der Radfahrerin überhaupt mitbekommen hat. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Sachbeschädigung

Unbekannte beschmierten am Mittwoch zwischen 0 und 17 Uhr an der Driverstraße in Vechta die Fassade eines Hauses. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.