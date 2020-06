Blaulicht: Tödlicher Arbeitsunfall in Vechtaer Firmenhalle

Kreis Vechta In Vechta ist es am Montag gegen 14 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall in einer Firmenhalle an der Kopernikusstraße gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-Jähriger aus Quakenbrück, eine Maschine von einer Wand zu demontieren. Diese stürzte laut Polizeiangaben auf den Mann herab und verletzte ihn. Die Feuerwehr Vechta, die mit 35 Einsatzkräften ausrückte, der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden alarmiert. Für den 59-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Zur Betreuung der anwesenden Mitarbeiter wurden Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung eingesetzt. Das Gewerbeaufsichtsamt ist informiert.

• Hoher Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Montag gegen 17 Uhr auf der B 69 (Stadt Vechta). Ein 47-Jähriger aus Goldenstedt und ein 40-Jähriger aus Twistringen hielten mit ihren Pkw an der Straße Stuckenborg an einer roten Ampel. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Pkw des Twistringers auf. Dadurch wurde dieser auf den Pkw des Goldenstedters geschoben. Die Mitfahrerin des Twistringers erlitt leichte Verletzungen, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 17 500 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Bargeld erbeutet

In Lohne (Küstermeyerstraße) ist zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, in eine Wäscherei eingebrochen worden. Unbekannte Täter erbeuteten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/93 16 0) entgegen.

• Wohnungseinbruch

Auch in Vechta stahl ein unbekannter Täter Bargeld. Er war am Montag zwischen 9 und 19 Uhr an der Theodor-Heuss-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Hinweise sind an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) zu richten.

• Heckenbrand

Eine Hecke im Lohner Birnenweg hat am Montag um 18.12 Uhr Feuer gefangen, als ein Anwohner mit einem Gasbrenner Unkraut beseitigen wollte. Er löschte sie mit eigenen Mitteln. Die alarmierte Feuerwehr Lohne rückte mit 15 Einsatzkräften aus, musste jedoch nicht mehr eingreifen.

In der Vechtaer Münsterstraße ist zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ein abgeschlossenes, in einer Garage abgestelltes Pedelec des Herstellers „Betty Barclay“ gestohlen worden. Es hat einen braunen Rahmen, einen braunen Sattel, braune Griffe sowie schwarze Schutzbleche und silberne Felgen. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30).