Blaulicht: Unerlaubterweise Osterfeuer angesteckt

Kreis Vechta Ein 57-Jähriger hat am Dienstag unerlaubterweise ein Osterfeuer auf einem Acker in Bakum entzündet. Der aufgeschichtete Holzhaufen wurde um 15.11 Uhr von dem Bakumer angesteckt. Dieser hatte laut Polizeiangaben keine Genehmigung für das Verbrennen. Die Freiwillige Feuerwehr Bakum rückte mit 19 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

• Identität geklärt

Nach dem tödlichen Unfall in Neuenkirchen-Vörden am Dienstagmittag ist nun die Identität der verstorbenen Fußgängerin geklärt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Frau, die von dem abbiegenden Sattelzuggespann im Einmündungsbereich Hörsten/Hörster Heide erfasst wurde, handelt es sich um eine 64-Jährige aus Vörden.

• Farbschmiererei

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, am Tannenweg in Vechta eine weiße Grundstücksmauer mit roter und schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.

• Vandalismus

Zeugen sucht die Polizei Vechta auch nach Farbschmierereien an der Vechtaer Driverstraße. Der oder die Täter besprühten am Sonntag zwischen Mitternacht und 12 Uhr mit schwarzer Farbe die Wände von zwei Häusern. Die Schadenshöhe wird auf bislang 100 Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 0 44 41/ 94 30.

• Nicht versichert

Ohne Versicherungsschutz befuhr ein 36-jähriger Goldenstedter am Dienstag mit einem E-Scooter den Gehweg der Straße „An der Gräfte“ in Goldenstedt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines VW Lupo sind zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 19 Uhr, von einem Unbekannten in Vechta zerstochen worden. Das Auto stand in der Landwehrstraße auf dem Parkplatz einer Behindertenwerkstatt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 240 Euro. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).

• Diebstahl

Diverse elektronische Werkzeuge und Zubehör sind aus einem Transporter gestohlen worden, der an der Kastanienallee in Dinklage vor einem Wohnhaus geparkt war. Der Dieb brach das Türschloss des Renault Master zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, auf. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Telefon 0 44 43/ 46 66 entgegen.

• Parkrempler

Ein Schaden von 1000 Euro ist an einem BMW X 1 entstanden, der zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, an der Oldenburger Straße in Vechta in Höhe eines BMW-Autohauses geparkt war. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Pedelec geklaut

Aus einem Gartenhaus hat ein Dieb ein verschlossenes Pedelec des Herstellers Haibike, Modell Sduro Trekking mitgenommen. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen Mitternacht und 12 Uhr am Wildweg in Lohne. Hinweise an die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60).