Blaulicht: Unfall: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Kreis Vechta Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person hat sich am Sonntag gegen 11.45 Uhr in Holdorf ereignet. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Holdorf befuhr die Straße Ihorst in Richtung Mühlen. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Motorradfahrer – vermutlich aufgrund einer Unebenheit – nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einer Richtungstafel und stürzte mit dem Krad auf die Fahrbahn. Der 34-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, wurde es abgeschleppt.

• Pkw gestohlen

Ein Pkw ist zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, in der Dammer Dielinger Straße gestohlen wurden. Ein unbekannter Täter entwendete einen grünen VW Polo, der auf einem Hof vor einem Wohnhaus abgestellt war. Am Pkw waren die Kennzeichen VEC-ST 740 angebracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme (Telefon 05491/9500).

• Baumstamm brennt

Ein Baumstamm ist am Sonntag gegen 5.40 Uhr in der Steinfelder Straße Hohenwinkel in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld, die mit einem Einsatzfahrzeug ausgerückt war, löschte. Der Holzstamm und kleineres Astwerk wurden beschädigt. Eine mutwillige Inbrandsetzung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

• Unfallflucht

In Lohne hat sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer in der Von-Dorgelo-Straße einer Unfallflucht schuldig gemacht. Eine unbekannte Person beschädigte – vermutlich beim Rangieren – einen VW Passat, so dass Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro entstand.

Der Pkw war auf einem Stellplatz vor einem dortigen Mehrparteienwohnhaus abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) entgegen.

• Erlaubnis erloschen

In der Vechtaer Rombergstraße haben Polizeibeamte am Montag gegen 0.45 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Sie stellten fest, dass Reflektoren in den Rückleuchten bzw. am Fahrzeugheck fehlten. Da aufgrund der fehlenden Reflektoren die Erkennbarkeit des Pkw nicht ausreichend gegeben war, erlosch die Betriebserlaubnis.

• Feuer in Mülleimer

In einem Holzmülleimer hat sich am Samstag gegen 22.30 Uhr aus unbekannter Ursache ein Feuer entzündet. Der Brand in der Vechtaer Straße Moorkamp an einem angrenzenden Waldstück wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde der Mülleimer beschädigt, so dass Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro entstand.

Das umliegende Erdreich wurde durch den Brand ebenfalls leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) entgegen.

• Moorfläche brennt

Zu einem weiteren Feuer kam es am Sonntag gegen 12.45 Uhr in Lohne/Brägel: Auf der Moorfläche in der Landwehrstraße in der Nähe eines dortigen Torfwerkes hatte sich ein Feuer entzündet.

Die freiwillige Feuerwehr Lohne rückte mit etwa 60 Einsatzkräften aus und löschte den Brand.