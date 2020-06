Blaulicht: Verfolgungsjagd durch Lutten endet mit Erfolg

Kreis Vechta Mit dieser Hartnäckigkeit hatte der Dieb offenbar nicht gerechnet: Eine 54-jährige Frau aus Lutten hat am Freitag einen Räuber, der ihre Handtasche gestohlen hatte, gejagt und ihm das Diebesgut schließlich abgejagt.

Die 54-Jährige war in Lutten gegen 13.45 Uhr auf einem Friedhof an der Großen Straße mit Grabpflege beschäftigt, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad näherte. Bei ihr angekommen, entwendete er die Handtasche der Frau, die in deren Fahrradkorb lag. Der Täter flüchtete anschließend, verfolgt von seinem Opfer, mit seinem Fahrrad über die Oststraße, den Hohen Weg, die Meyerhofstraße, die Averdamstraße bis zur Straße Im Meerpool. An der Kreuzung Zur Wöhr warf er die Handtasche schließlich weg, so dass die Geschädigte die Tasche wieder an sich nehmen konnte. Hier verlor sie dann aber die Spur des Täters. Dieser wird als osteuropäisch und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er habe dunkle Oberbekleidung, kurze dunkle Haare und eine auffällig dicke Brille getragen. Er benutzte ein schwarzes Damenrad mit einem blauen Korb.

Auffällig war, dass der Fahrradständer des Diebes während der Fahrt wiederholt über den Boden schleifte. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/26 80) entgegen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Unfallflucht

In Visbek ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht. So beschädigte am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Traktor-Fahrer auf der Hauptstraße einen Pkw. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem grünen Trecker die Hauptstraße in Richtung Goldenstedter Straße. Beim Durchfahren einer Kurve streifte der Trecker den Außenspiegel eines blauen Mercedes GLE. Der Pkw war in einer Parkbucht abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizei Visbek (Telefon 0 44 45/35 1).

• Fahren ohne Erlaubnis

Ein 27-Jähriger aus Holdorf ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr hinterm Steuer eines Pkw erwischt worden, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Polizeibeamte kontrollierten den 27-Jährigen Pkw-Fahrer an der Großen Straße in Holdorf. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den 27-Jährigen eingeleitet worden.

Auch in Dinklage wurde am Dienstag ein Fahrer ohne Führerschein erwischt. So kontrollierte die Polizei um 17.25 Uhr einen 57-jährigen Roller-Fahrer aus Dinklage auf dem Dinklager Ring.

Es stellte sich heraus, das dem Mann bereits 2015 die Fahrererlaubnis entzogen worden war. Außerdem war das Versicherungskennzeichen am Roller nicht mehr gültig. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

In Lohne ist zwischen Samstag, 11.45 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Straße Witten Dresch ein Pedelec gestohlen worden. Ein unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses und entwendete ein Damen-Pedelec, das unter einem Carport stand. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Prophete, Modell Didi Thurau, Alu City mit graphitgrauem Rahmen. Hinweise sind an die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/93 16 0) zu richten.

• Einbruch in Lagerhalle

In Vechta ist zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 4.40 Uhr, in eine Lagerhalle am Mühlendamm eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30).

• Unter Drogeneinfluss

In Lohne ist am Mittwoch um 8.25 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne unter Drogeneinfluss auf der Josefstraße erwischt worden. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht.