Blaulicht: Vermisstes Mädchen wohlbehalten zurück

Kreis Vechta Ein zuvor vermisstes Mädchen ist in der Nacht zu Donnerstag wohlbehalten aufgefunden worden: Die Zehnjährige aus Löningen war bei ihrer Großmutter in Vechta nach einem Streit abgehauen.

Am Mittwoch gegen 20.50 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass das Kind gegen 18.30 Uhr weggegangen und bis dahin nicht zurückgekehrt war. Eine intensive Suche durch Angehörige des Mädchens hatte zunächst nicht zum Erfolg geführt. Durch die Polizei wurden umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Mädchen eingeleitet. Neben bereits eingesetzten Fuß- und Radstreifen sollte die Personensuche vom Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes unterstützt werden. Darüber hinaus rückte die Freiwillige Feuerwehr Vechta mit 16 Einsatzkräften aus. Einem Suchaufruf der Angehörigen in den sozialen Medien folgten an die 100 Personen.

Noch in der Nacht, am Donnerstag gegen 1.30 Uhr, trafen mitsuchende Passantinnen das Mädchen wohlbehalten in der Marschstraße an. Die Passantinnen informierten umgehend die Polizei. Anschließend wurde das Mädchen zur Polizeidienststelle gebracht und dort in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

• Kind bei Unfall verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist am Dienstag um 20.35 Uhr an der Dinklager Straße in Lohne bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das Kind wollte mit einem Tretroller die Straßenseite wechseln. Beim Überqueren übersah es den nahenden Pkw einer 35-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2150 Euro beziffert.

• Hubwagen

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter einen Hubwagen aus einem Neubau an der Straße An der Koppelheide in Neuenkirchen-Vörden. Es handelt sich um ein oranges Modell BT Lifter Toyota. Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/17 97) entgegen.