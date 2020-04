Blaulicht: Vom Handy abgelenkt: 19-Jähriger fährt gegen Laterne

Kreis Vechta Bei einem Verkehrsunfall in Vechta am Montag gegen 21.10 Uhr im Einmündungsbereich Dornbusch/Im Kühl wurde ein 19-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt leicht verletzt. Laut Polizei befuhr er die Straße Im Kühl in Richtung Dornbusch. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer abgelenkt, weil er sein Handy bediente. So erkannte er das Ende der Straße zu spät und fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Straßenlaterne und einen Stromverteilerkasten. An der Laterne und am Verteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden, am PKW entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenhöhe auf rund 10 000 Euro.

• Radfahrerin verletzt

Leicht verletzt worden ist am Montag gegen 16 Uhr eine 43-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta bei einem Unfall im Einmündungsbereich Lohner Straße/Hagener Ringstraße in Vechta. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta wollte von der Lohner Straße nach links in die Hagener Ringstraße abbiegen, übersah aber eine von links kommende 43-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

• Werkzeug gestohlen

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, haben Unbekannte zwei Firmentransporter aufgebrochen. In Langförden ereignete sich der Aufbruch auf einem Parkplatz am Bomhofer Weg. Die Täter brachen den Transporter auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In Bakum wurde ein Transporter in der Straße Windhus angegangen. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04441/9430.

• Einbrecher scheitern

In Langförden sind Einbrecher daran gescheitert, einen Lagerraum der Landwirtschaftskammer an der Repker Straße aufzubrechen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 8 Uhr. Es seien jedenfalls keine Gegenstände entwendet worden. Schaden: etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei (Telefon 04441/9430).

• Hecke in Brand

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montag gegen 18 Uhr eine Zypressenhecke an der Straße Auf dem Hövel in Dinklage in Brand geraten. Aufgrund des vorherrschenden Windes wurden die Flammen in Richtung eines angrenzenden Wintergartens gedrückt. Durch die enorme Hitze zersprang die Verglasung des Wintergartens. Zudem kam es zu einer Verschmelzung der Plastikverkleidung, so die Polizei.

Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.