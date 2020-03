Kreis Vechta Eine Brandstiftung hat es vermutlich am Montagabend in Lohne gegeben. Gegen 22.10 Uhr wurde der Brand eines Müllsacks in der Straße Moorkamps Kreuz gemeldet, um 23.35 Uhr geriet eine Parkbank in der Widukindstraße in Brand. Der erste Brand konnte von der Feuerwehr Lohne schnell gelöscht werden, die Parkbank allerdings wurde vollständig zerstört. Die Brandursache ist unklar, eine vorsätzliche Brandlegung kann nach Polizeiangaben aber nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• schild beschmiert

Zeugen sucht die Polizei Lohne außerdem nach Farbschmierereien an den Bahngleisen am Vulhopsweg. Tatzeit soll am Montag gegen 8.30 Uhr gewesen sein. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte ein Bahnschild mit schwarzer Farbe. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Der Täter trug einen beigen/hellen Parka oder eine längere Jacke, dazu eine dunkle Hose. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Kapuze. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Täter Rechtshänder sein. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Einbruch bei Firma

Eine Tonne Kupferkabel wurden bei einem Einbruch auf einem Firmengelände an der Landwehrstraße in Lohne erbeutet. Tatzeitraum soll zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, gewesen sein. Zeugen mögen sich mit der Polizei in Lohne unter Telefon 0 44 42/ 9 31 60 in Verbindung setzen.

• 1500 Euro schaden

1500 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall auf einem Dammer Parkplatz. Laut Polizeiangaben wurde ein Mazda Cx 3 am Kotflügel am Freitag zwischen 6 und 15 Uhr beschädigt. Das Auto stand auf einem Parkstreifen an der Robert-Bosch-Straße. Wahrscheinlich beschädigte der Verursacher den Mazda beim Vorbeifahren. Hinweise an die Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00).

• Verursacher gesucht

Eine weitere Verkehrsunfallflucht meldet die Polizei in Damme nach einem Unfall mit einem Porsche Macan. Dieser war am Montag gegen 15.40 Uhr in einer Parkbucht in der Großen Straße geparkt, als er von einem Unbekannten beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Polizei in Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) entgegen.

• Drogen konsumiert

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist am Montag ein 33-jähriger Lohner hinter dem Steuer eine Autos erwischt worden. Er wurde gegen 16.15 Uhr auf der Straße Im Gleisbogen in Lohne kontrolliert.

• Diebstahl in Kirche

Unbekannte Täter stahlen am Montag zwischen 12 und 18 Uhr aus einer Kirche an der Großen Straße in Vechta einen Monitor. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.