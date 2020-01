Kreis Vechta 4000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall in Hagstedt entstanden. In einer Kurve auf der Straße Hagstedt berührten sich am Montag um 19.50 Uhr das Auto eines 39-Jährigen aus Ostercappeln und das Auto eines 22-jährigen Visbekers. Da es Unklarheiten beim Unfallablauf gibt, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter Telefon 04441/9430 zu melden.

• Bei einer Verkehrskontrolle am Montag um 18.25 Uhr am Jugendherbergsweg in Damme kam bei den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der 28-jährige Autofahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

• Nach einem Verkehrsunfall in Vechta sucht die Polizei den Verursacher. Am Montag wollte ein 22-jähriger Cloppenburger mit seinem Citroen von der Ravensberger Straße auf die Klemensstraße nach rechts abbiegen. Zur selben Zeit schnitt ein Unbekannter beim Abbiegen von der Klemmensstraße nach links in die Ravensbergerstraße so stark die Kurve, dass der Cloppenburg nach rechts ausweichen musste. Er streifte laut Polizeiangaben eine Straßenlaterne, der andere Autofahrer fuhr einfach weiter. Hinweise an die Polizei Vechta: Telefon 04441/9430.

• Ein unbekannter Lastwagen hat am Dienstag um 7 Uhr den Spiegel eines Autos auf der Ihorster Straße abgefahren. Die 35-jährige Steinfelder war in Richtung Holdorf unterwegs, als ihr auf Höhe des Harpendorfer Wegs ein Lkw entgegenkam, der so mittig fuhr, dass sich die Fahrzeuge berührten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430 entgegen.

• Das Kennzeichen OS-NL 798 ist am Montag zwischen 8 und 13 Uhr in Damme geklaut worden. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Geschäfts am Südring geparkt, als der Diebstahl passierte. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91/ 95 00 entgegen.