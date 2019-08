Kreis Vechta Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstag gegen 9.25 Uhr eine circa 40 mal 50 Meter große Halle eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Rotbuchenstraße im Goldenstedter Ortsteil Ellenstedt in Brand geraten. Das Feuer breitete sich rasant im Bereich einer Hackschnitzelheizanlage aus.

In einem Nebengebäude waren nahezu 400 Kälber untergebracht. Nur durch das rasche und umsichtige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen vermieden werden, so die Polizei am Samstag. Dutzende Erntehelfer des landwirtschaftlichen Betriebs trieben die Tiere auf bereitgestellte Lkw oder in nahegelegene Ställe. Es entstand hoher, derzeit aber nicht näher zu beziffernder Sachschaden.

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Goldenstedt, Visbek, Rechterfeld, Lutten, Vechta, Lohne (alle Kreis Vechta) sowie aus Wildeshausen, Colnrade und Rüssen (alle Kreis Oldenburg) mit 150 Einsatzkräften. Zudem waren die Drehleitern aus Vechta und Wildeshausen dabei. Mehrere Tierärzte kümmerten sich um die Verladung sowie Überprüfung der Gesundheitszustände der Kälber. Vorsorglich war ein Rettungswagen vor Ort. Feuerwehr, Polizei und später die Straßenbaubehörde sperrten die angrenzende L 880 (Goldenstedt-Visbek) ab. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

• Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 9 Uhr in Holdorf/Grandorf ein Radlader, der zuvor benutzt und dann in einer Scheune abgestellt worden war, in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Die Feuerwehr brachte den Fahrzeugbrand unter Kontrolle, nach Aussage des Ortsbrandmeisters – so die Polizei – sei kein Gebäudeschaden entstanden.

• Drei Pkw waren am Samstag, 11.25 Uhr, an einem Unfall auf der A 1 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Osnabrück beteiligt. Ein Worpsweder (39) erkannte bei dichtem Verkehr das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 34-jährigen Mannes aus Luxemburg zu spät und fuhr auf dessen Pkw auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Luxemburger auf den Wagen eines 38-jährigen Herborners geschoben. Während der Unfallverursacher und dessen mitfahrende Ehefrau mit dem Schrecken davonkamen, wurden die ebenfalls mitfahrenden drei Kinder im Alter von sechs, sieben und elf Jahren leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die Ehefrau (38) des Luxemburgers. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

• Ohne Führerschein befuhr ein 41-Jähriger aus Neuenkirchen am Freitag gegen 14.55 Uhr mit einem VW Golf die Straße Hörsten in Richtung Industriegebiet Neuenkirchen-Vörden.

• Unter dem Alkoholeinfluss von 1,93 Promille war ein ein 50-jähriger Motorrollerfahrer aus Neuenkirchen-Vörden am Freitag, 17.45 Uhr, auf der Straße Astrup in Neuenkirchen-Vörden unterwegs.

• Ohne Pkw-Versicherungsschutz befuhr ein 23-jähriger Visbeker am Samstag gegen 20.20 Uhr die Hauptstraße in Visbek.

• Ein Sachschaden von 13 000 Euro entstand am Samstag bei einem Unfall auf der Holdorfer Straße in Damme. Ein Mann aus Georgsmarienhütte (24) war gegen 23.55 Uhr in Fahrtrichtung Holdorf gefahren und beabsichtigte, nach links auf die Gramker Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 39-jährigen Dammers. Beide Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

• Ein 47-jähriger Radfahrer aus Vechta wurde am Freitag bei einem von ihm verursachten Unfall in Vechta leicht verletzt. Gegen 17.50 Uhr befuhr eine 31-jährige Goldenstedterin mit einem Audi Q 7 den Visbeker Damm im Vechtaer Stadtteil Bergstrup. Den Kreisverkehr wollte sie in Richtung Holzhausen verlassen. Hierbei kollidierte sie mit dem wartepflichtigen Radfahrer. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

• Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag zwischen 6.30 und 15.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen 1er-BMW, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Oyther Straße in Vechta stand. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Sachschaden von etwa 2000 Euro nachzukommen. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.