Corona: Vier neue Infektionen

Kreis Vechta Bis Mittwoch (Stand: 18 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Vechta vier bestätigte Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Die Gesamtfallzahl der Covid-19-Fälle steige somit auf 336, teilte die Kreisverwaltung mit. Derzeit befindet sich ein Infizierter in intensivstationärer Behandlung. Die Anzahl der genesenen Personen bleibt wie in den vergangenen vier Tagen unverändert bei 313.

In Quarantäne befinden sich derzeit zwölf Infizierte sowie 18 enge Kontaktpersonen ohne Befund. Das sind 30 Personen insgesamt. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt im Vergleich zu Dienstag um fünf auf 1639 Personen.

Um die Quarantäne-Regelungen sicherzustellen, wurden aus einem Wohnhaus in Lohne ein infizierter Mann mit seiner Partnerin sowie sieben dort lebende enge Kontaktpersonen vorsorglich getrennt voneinander in anderen Quartieren untergebracht. Dadurch sollen weitere Ansteckungen vermieden werden, da die engen Kontaktpersonen bislang keine Symptome zeigen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Die Corona-Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führten am Dienstag zur Einleitung von 14 Ordnungswidrigkeiten. So trafen Polizeibeamte am Nachmittag neun Jugendliche in einem Waldstück im Bereich Lohne an. Alle Jugendlichen gehörten verschiedenen Haushalten an. Die Personalien der Jugendlichen wurden festgestellt und Platzverweise ausgesprochen.

Eine weitere Zusammenkunft stellten Polizeibeamte am Dienstagabend auch in Lohne fest. Es wurden fünf Personen im Alter von 16 bis 28 Jahren angetroffen, die verschiedenen Haushalten angehören. Die Mindestabstände wurden nicht eingehalten. Nachdem die Personalien festgestellt waren und auf die geltenden Regelungen hingewiesen wurde, sprachen die Polizeibeamten Platzverweise aus.