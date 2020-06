Diebstahl: Unbekannte Täter räumen Garage in Spreda aus

Kreis Vechta Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 17.30 Uhr, aus der Garage eines Wohnhauses an der Repker Straße in Spreda eine Handkreissäge, einen Akkubohrer und eine Flex der Marke Makita sowie einen Kompressor der Marke Einhell gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.• Unter Drogeneinfluss befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst am Donnerstag, 20.35 Uhr, den Jugendherbergsweg in Damme. Die Polizei ordnete nach einem positiven Vortest eine Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt.• Der unbekannte Autofahrer eines vermutlich weißen oder silbernen Fahrzeuges beschädigte am Donnerstag zwischen 11.30 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Heidesee in Holdorf den Audi A1 eines 24-jährigen Osnabrückers. Er flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Damme (Telefon 0 54 91 / 95 00).• Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Montag, 22 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, die Motorhaube eines grünen Renault Modus, der auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Marktstraße in Lohne abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zur Zeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 93 16) entgegen.• Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Citroën Jumpy, der an der Großen Straße in Vechta stand. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

