Kreis Vechta Vor allem mit einigen Fällen von Körperverletzung hat sich am Wochenende die Polizei an verschiedenen Orten im Landkreis Vechta herumschlagen müssen. Dazu kamen Widerstand gegen die Staatsgewalt, ein gefährlicher Scherz im Verkehr, ein Ladendiebstahl und Fahren unter Alkohol.

Polizisten geschlagen

Zunächst hatte er sich eine Auseinandersetzung mit anderen Gästen geliefert und das Gaststättenpersonal beleidigt, bevor ein 41-jähriger Diepholzer am Sonnabend gegen 23.10 Uhr in einer Holdorfer Gaststätte auch die herbeigerufenen Polizeibeamten aufs Korn nahm. Nachdem der Mann die Gaststätte nicht hatte verlassen wollen, beteiligte er die Beamten und schlug nach ihnen, weil diese einen polizeilichen Platzverweis durchsetzen wollten. Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizei Vechta.

Blumenkübel auf Straße

• Unbekannte erlaubten sich am Samstag gegen 4.15 Uhr einen gefährlichen Scherz in Lohne. Sie schoben einen großen und mehr 100 Kilogramm schweren Blumenkübel auf die Lindenstraße in Höhe der Einmündung zur Brägeler Straße. Nur mit großem Aufwand habe der Kübel an die Seite geschafft werden können, so die Polizei. Man könne von Glück sprechen, dass niemand gegen den unbeleuchteten Gegenstand gefahren sei.

Ladendiebstahl

• Zwei Männer steckten sich am Sonnabend gegen 14.10 Uhr in einem Discount-Markt an der Großen Straße in Steinfeld diverse Gegenstände in ihre Bekleidung, wobei sie vom Personal beobachtet wurden. Nachdem das Duo angesprochen worden war, flüchtete ein Täter, der zweite wurde vom Personal festgehalten und der Polizei übergeben. Der 22-jährige Georgier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und soll einem Richter am Amtsgericht Vechta vorgeführt werden.

20-Jährigen geschlagen

• Ein 24-Jähriger aus Twistringen schlug am frühen Sonnabend-Morgen auf der Rastanlage Oldenburger Münsterland in Bakum mehrmals auf einen 20-jährigen Lohner ein. Das Opfer konnte keine Angaben zur Ursache der Auseinandersetzung machen. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

Duo greift 60-Jährigen an

• Zwei unbekannte Männer griffen am Freitag gegen 20.10 Uhr auf dem Bleichweg in Damme von hinten einen 60-jährigen Holdorfer an. Sie schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht und traten ihm mit dem Fuß auf die Brust. Eine dritte – dazugehörige Person – forderte die beiden Männer auf, von dem Opfer abzulassen. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt im Krankenhaus Damme versorgt. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei einem Täter um einen circa 185 cm großen Mann, mit Stirnglatze und auffallend großer, krummer Nase. Zeugen mögen sich bei der Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) melden.

Streit in Vechtaer Bar

• Zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen kam es am Freitag gegen 1.15 Uhr in einem Lokal in der Vechtaer Innenstadt. Als der Barbesitzer dazwischengehen wollte, wurde er von einem der Streithähne – einem 22-Jährigen aus Drentwede, der alkoholisiert war – sofort angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahranfänger alkoholisiert

• Unter leichtem Alkoholeinfluss streifte ein 18-jähriger Fahranfänger aus Damme am Sonntag gegen 2.15 Uhr mit seinem Pkw ein Auto, das an der Neuenwalder Straße in Damme stand. Ihm wurde im Krankenhaus Damme eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.