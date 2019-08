Kreis Vechta Ein 37-jähriger aus Bremen hat seinen Pkw der Marke Chevrolet am Samstag, 20 Uhr, offensichtlich nicht vorschriftsmäßig in einer Parklücke an der Oldenburger Straße in Vechta abgestellt. Darauf machte ihn ein 38-jähriger Vechtaer aufmerksam. Nach einem sich anschließenden Streitgespräch griff der Bremer den Vechtaer ins Gesicht und schubste ihn. Zudem sprach er Drohungen aus. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt, gegen den Bremer ein Strafverfahren eingeleitet.

• Ebenfalls am Samstag wurde die Polizei gegen 23.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in eine Gaststätte an der Langen Straße in Dinklage gerufen. Laut Aussagen eines Dinklagers (56) ist dieser von einem 45-Jährigen, ebenfalls aus Dinklage, grundlos angegriffen und mit den Fäusten geschlagen worden. Hierbei erlitt der 56-Jährige eine leichte Verletzung im Gesicht. Zudem wurde sein Hemd durch Blutspritzer verschmiert. Eine eindeutige Sachverhaltsklärung war vor Ort nicht möglich. Die Ermittlungen dauern an.

• Bei einer Veranstaltung im Bereich „Zu den Klünen“ in Damme sprach ein 26-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens einen Platzverweis gegen einen 30-jährigen Dammer aus – diesem kam Letzterer jedoch nicht nach. Er griff den Mitarbeiter der Security-Firma an und schubste ihn. Diesem sowie einem Verantwortlichen der Veranstaltung gelang es dann, den Dammer des Platzes zu verweisen. Ein Strafverfahren wartet nunmehr auf den 26-Jährigen.

• Ebenfalls in Damme kam es am Samstag, 1.30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, die im Anschluss aus einer Gaststätte verwiesen werden sollten. Während des Polizeieinsatzes beleidigte ein Dammer (41) die Beamten und versuchte, eine Person aus der gegnerischen Gruppe zu schlagen. Dieses konnten die Einsatzkräfte unterbinden. Danach trat der angetrunkene Dammer nach den Polizisten und beleidigte diese fortwährend. Mit Hilfe weiterer Kräfte wurde die Person zum Polizeikommissariat Vechta gebracht, wo u.a. eine Blutprobe entnommen wurde.

• Ein Sachschaden von 10 000 Euro entstand bei einem Unfall in Hausstette. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg befuhr die Alte Dorfstraße in Fahrtrichtung Landesstraße 843, welche er geradeaus überqueren wollte. Hierbei übersah er eine 57-jährige Lkw-Fahrerin aus Friedeburg, welche die bevorrechtigte L 843 in Richtung Vechta befuhr. Durch die Kollision wurde die Lkw-Fahrerin leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro.

• Ein 43-jährige Hamburger befuhr am Samstag gegen 8.40 Uhr mit seinem BMW die A 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, als ihn kurz vor der Anschlussstelle Vechta andere Verkehrsteilnehmer durch Hupen und Gesten darauf aufmerksam machten, dass aus seinem Auspuff Flammen schlugen. Er konnte das Fahrzeug rechtzeitig vor der dort unmittelbar beginnenden Baustelle auf dem Seitenstreifen abstellen und sich aus dem Fahrzeug retten. Der vordere Bereich des Fahrzeugs fing Sekunden später Feuer und brannte lichterloh. Die Feuerwehr Emstek rückte mit vier Fahrzeugen und 28 Kameraden an, um den Brand zu löschen.

• Sechs Insassen eines VW Transporters sind am Freitag gegen 13.50 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück verletzt worden. Der Wagen aus Osterholz war auf dem Überholfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf unterwegs, als der 30-jährige Fahrer staubedingt abbremsen muss. Der Fahrer eines nachfolgenden Skoda, ein 20-Jähriger aus dem Kreis Prignitz, erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurden alle sechs Insassen, davon vier Erwachsene sowie zwei Kinder im Alter von vier und elf Jahren, leicht verletzt. Allerdings mussten die Beamten bei der Unfallaufnahme feststellen, dass der VW nur für fünf Personen ausgelegt war. Da seitens der Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht wurden, sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn (Telefon 04435/ 9316-0) nach Unfallzeugen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.