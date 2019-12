Kreis Vechta Ein 22-jähriger Wildeshauser ist am Donnerstag gegen 2.25 Uhr vor einer Goldenstedter Diskothek an der Barnstorfer Straße mit einer größeren Personengruppe in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug ein 21-jähriger aus Goldenstedt dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

• In Höhe einer Tankstelle an der Hauptstraße in Goldenstedt schlug ein 22-jährigen Goldenstedter am Donnerstag gegen 4.20 Uhr eine gleichalte Frau – ebenfalls aus Goldenstedt. Vorbeifahrende Zeugen beobachteten dies und verständigten die Polizei. Diese traf vor Ort niemanden mehr an. Weitere Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Aus bislang unbeklärten Gründen schlug ein unbekannter Mann am Donnerstag gegen 4.30 Uhr während einer Veranstaltung an der Robert-Bosch-Straße in Damme einem Dammer (24) mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt dadurch eine Platzwunde. Anschließend flüchtete der Täter mit zwei ebenfalls unbekannten Männern.

Etwa zeitgleich beschädigte dort ein ebenfalls noch Unbekannter den Außenspiegel eines parkenden Fahrzeugs. Zeugen mögen sich bei der Polizeistation Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00) melden.

• Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 57-jähriger Autofahrer aus Wetschen am Heiligabend gegen 16 Uhr einen Unfall in Lohne. Er befuhr den Bergweg in Lohne und beabsichtigte, nach links in die Landwehrstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Lohner. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dem 57-jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der 53-jährige Lohner wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 12 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme verhielt sich der Unfallverursacher äußerst unkooperativ, beleidigte und bedrohte die aufnehmenden Beamten.