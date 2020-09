Feuerwehreinsatz: Küchenbrand nach Kühlschrank-Defekt

Kreis Vechta Vermutlich aufgrund eines elektrischen Defektes an einem Kühlschrank ist am Sonnabend gegen 15.15 Uhr die Küchenzeile des Aufenthaltsraumes einer Hühnerfarm Am Meyerhof in Damme/Rüschendorf in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Nebenräume stark verrußt. Über die Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr aus Rüschendorf im Einsatz.

• Diebstahl aus Haus

Unbekannte Täter sind am Sonnabend gegen 16.15 Uhr durch die unverschlossene Haustür in ein Haus am Bomhofer Weg in Langförden eingedrungen. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Pflanzenschutzmittel

Noch nicht identifizierte Diebe stahlen zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, Pflanzenschutzmittel im Wert circa 11 000 Euro aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen an der Bahnhofstraße in Goldenstedt. Die Mittel wurden offenbar gezielt entwendet.

• Diverse Verstöße

Gleich mehrere Verstöße erlaubte sich ein 23-jähriger Lohner, der am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der Hopener Straße in Lohne von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen entstempelt und nicht für den Pkw ausgegeben. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

• Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag gegen 15.15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Vördener Straße in Damme, wie eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Dabei stieß sie gegen den hinter ihr geparkten Wagen einer 45-jährigen Dammerin. Die Unfallverursacherin flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern.