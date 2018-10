Kreis Vechta Nach einer Körperverletzung am Sonntagmorgen an der Straße „Am Klapphaken“ in Vechta sucht die Polizei nach Zeugen. Das 38-jährige Opfer wurde gegen 2.30 Uhr (Sommerzeit) von einem Unbekannten mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde er laut Polizeiangaben leicht verletzt.

Das Opfer wollte einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann schlichten. Hinweise an die Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430.

Betrunken hinterm Steuer ist am Sonntag ein 41-Jähriger aus Dinklage erwischt worden. Er war um kurz nach 2 Uhr auf der Dinklager Straße in Lohne unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Driverstraße in Vechta auf unbekannte Art und Weise ein schwarzer BMW geöffnet. Es wurden mehrere Tankkarten und eine CD entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430 zu melden.

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Lohne schwer verletzt worden. Ein 36-Jähriger kam am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei erst gegen ein großes Werbeplakat und dann gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und sein Beifahrer standen laut Polizeiangaben unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der 36-Jährige habe erklärt, dass der 32-Jährige, der ebenfalls verletzt wurde, gefahren sei, was die Polizei jedoch anzweifelt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Polizei hat am Wagen eine umfassende Spurensicherung vorgenommen.