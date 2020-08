Lkw Fährt Auf Pkw Auf: Zwei Frauen bei Unfall in Kreis Vechta verletzt

Kreis Vechta Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 15.47 Uhr in Bakum verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta von der Vechtaer Straße nach links in Richtung Lohne abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Eine dahinter befindliche 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta hielt ebenfalls an. Ein 35-jähriger Fahrer eines Sattelzuggespannes aus Spanien erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 27-Jährigen auf. Dieser wurde auf den Pkw der 32-Jährigen geschoben.

Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige schwer und die 27-Jährige leicht verletzt. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-Jährige blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, welche bislang auf 3500 Euro geschätzt werden.

• Urkundenfälschung

Polizeibeamte haben am Donnerstag um 7.05 Uhr einen Pkw-Fahrer erwischt, der mit gefälschten Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs war. Den Polizisten kam auf der Schledehausener Straße in Bakum ein Pkw mit britischen Kennzeichen entgegen, der in Richtung Vechta fuhr. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, um das Auto zu kontrollieren, gab der Fahrer Gas und konnte zunächst unerkannt flüchten. Nach einer Fahndung wurde das Fahrzeug rund zehn Minuten später auf der Vechtaer Straße entdeckt.

Das Fahrzeug wurde auf einem Betriebsgelände im Einmündungsbereich Schledehausener Straße angehalten und kontrolliert. Der Fahrer, ein 22-Jähriger aus Polen, gab an, in Deutschland keinen festen Wohnsitz zu haben. Da er keinen Führerschein und keine Zulassungspapiere dabei hatte, wurde er zur Polizeidienststelle begleitet. Dort stellte sich heraus, dass er bereits im Juli und Anfang August im Bereich Hannover ohne Führerschein aufgefallen war. Die britischen Kennzeichen, die am Passat angebracht waren, stellten sich als Fälschung heraus und wurden sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

• Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, versucht, in Hagstedt das vordere Kennzeichen eines Pkw zu entfernen. Dabei haben sie sowohl das Kennzeichen als auch den Kühlergrill beschädigt. Zudem wurden von drei Reifen die Ventilkappen entwendet, wodurch die Luft entweichen konnte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen: Telefon 04445/351.

• Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 10 und 10.55 Uhr kam es in der Falkenrotter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Vechta bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 04441/9430