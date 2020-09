Polizei: 13-jährige Radlerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreis Vechta Eine 13-Jährige ist bei einem Unfall am Montag in Dinklage leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr das Mädchen um 13.30 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Gehweg aus zwischen zwei parkenden Pkw hindurch, um die Bahnhofstraße zu überqueren. Dabei übersah sie eine 69-jährige Autofahrerin aus Dinklage und stieß mit ihr zusammen.• 4000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montag in Holdorf entstanden. Ein 44-Jähriger aus Emsdetten fuhr um 15.25 Uhr mit einem Pkw und Anhänger auf der Industriestraße. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr gegen ein Metalltor und kam im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.• Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, zwei Reifen eines Mercedes Vaneo auf einem Werkstattgelände an der Landwehrstraße in Vechta zerstochen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Vechta, Telefon 0 44 41/ 94 30, an.• • Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 9.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, einen Mülleimer und einen Aschenbecher im Eingangsbereich der Sporthalle an der Schützenstraße in Damme beschädigt. Der Schaden beträgt 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 0 54 91/ 95 00, an.• Erfolglos haben Unbekannte zwischen Sonntag,• 18 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, versucht, in ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße in Lohne einzubrechen. Laut Polizei wollten die Täter über den rückwärtigen Bereich in das Geschäft kommen, brachen den Einbruch aber vermutlich wegen des ausgelösten Alarms ab. Hinweise nimmt die Polizei Lohne, Telefon 0 44 42/ 9 31 60, entgegen.• Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Montag um 14 Uhr eine Grundstücksmauer an der Beethovenstraße in Vechta beschädigt und ist geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta, Telefon 0 44 41/ 94 30, zu melden.• • Ein Pedelec (BMW, Modell Active Hybrid) ist zwischen Donnerstag, 22.45 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Astruper Straße in Visbek gestohlen worden. Das grau/silberne Fahrrad hatte schwarze Schutzbleche, Griffe, Sattel und Felgen. Hinweise nimmt die Polizei Visbek, Telefon 0 44 45/ 351 entgegen.