Polizei: 24-jähriger Steinfelder kommt bei Unfall ums Leben

Kreis Vechta Ein 24-jähriger Autofahrer aus Steinfeld ist am Sonntag gegen 5.40 Uhr bei einem Unfall in Damme ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben befuhr der Mann die Steinfelder Straße aus Steinfeld kommend in Richtung Damme. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er im Kurvenbereich nach dem Schweizer Haus die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitschutzplanke und einen Verkehrsmasten. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr Damme mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Nach ersten Feststellungen vor Ort war der Fahrzeugführer nicht angeschnallt.

• 1,41 Promille

Unter dem Alkoholeinfluss von 1,41 Promille befuhr laut Polizeiangaben ein 34-jähriger Autofahrer aus Großenkneten am Freitag gegen 18.40 Uhr mit seinem VW Polo die Hauptstraße in Visbek. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Rote Ampel ignoriert

Mit einem Atemalkoholwert von 0,77 Promille überfuhr ein 28-jähriger Lohner am Samstag gegen 20.35 Uhr an der Kreuzung Brandstraße/ Märschendorfer Straße in Lohne eine rote Ampel. Dies war Polizeibeamten aufgefallen, die ihn daraufhin anhielten. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• gleich vier Vergehen

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz, dafür aber unter dem Einfluss eines Atemalkoholwerts von 1,11 Promille und Drogen befuhr ein 37-jähriger Vechtaer am Samstag gegen 21.25 Uhr mit einem Kleinkraftrad den Möhlendamm in Lohne. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

• Britischer Führerschein

Einen 38-jährigen Autofahrer aus Goldenstedt hielt die Polizei am Samstag gegen 3 Uhr auf der Hauptstraße in Goldenstedt an. Der Fahrer konnte lediglich einen vorläufigen britischen Führerschein vorweisen, der in Deutschland nicht zum Führen von Pkw berechtigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Keine Versicherung

Ohne Versicherungsschutz war ein Paar aus Wilhelmshaven am Samstag gegen 16.10 Uhr mit einem im Kreis Aurich zugelassenen Pkw der Marke Ford auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Dinklage unterwegs. Gegen die 30-jährige Fahrerin sowie gegen den 24-jährigen Halter, der als Beifahrer ebenfalls im Fahrzeug saß, wurden Strafverfahren eingeleitet.

• Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 8 und 9 Uhr einen Pkw, der auf dem Parkplatz am Neuen Markt 4 in Vechta stand. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den erheblichen Sachschaden zu kümmern. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Angetrunken gestürzt

Unter Alkoholeinfluss stürzte ein Radfahrer (20) am Sonntag gegen 8.05 Uhr im Kreuzungsbereich Sophienstraße/Wintermarsch in Vechta. Er kam mit Verletzungen ins Krankenhaus Vechta, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen mögen bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/943-0) melden.