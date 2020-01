Kreis Vechta Ein 55-jähriger Autofahrer aus Barver (Kreis Diepholz) hat in Damme gleich zwei Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug am Dienstag um 15.40 Uhr in den Kreisverkehr an der Steinfelder Straße ein. Dabei fuhr der 55-Jährige auf den Wagen einer 34-jährigen Steinfelderin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Es entstand geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Barver unter Drogeneinfluss stand – ein entsprechender Test schlug positiv an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Da der 55-Jährige an seinem abgestellten Fahrzeug die Handbremse nicht angezogen hatte, rollte das Auto gegen den Wagen einer 39-jährigen Dammerin, die auf dem Wellenweg unterwegs war. Der Gesamtschaden der Unfälle beträgt 1600 Euro.

• Eine 17-jährige Steinfelderin wurde bei einem Unfall leicht verletzt. Laut Polizei überquerte die Jugendliche am Mittwoch um 7.10 Uhr zu Fuß die Bahnhofstraße in Steinfeld. Dabei übersah sie eine 25-jährige Autofahrerin aus Steinfeld, es kam zum Zusammenstoß.

• Gegen einen 28-jährigen Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Nach Polizeiangaben wurde der Mann aus Damme am Dienstagnachmittag, 15.50 Uhr, auf der Dammer Straße in Neuenkirchen-Vörden kontrolliert. Ein Vortest bestätigte die Vermutung der Beamten, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte. Später wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

• Ohne Fahrerlaubnis wurde ein Autofahrer aus Goldenstedt (30) nun von der Polizei erwischt. Laut Polizeiangaben wurde der 30-Jährige am Dienstag, 9.30 Uhr, in der Straße Am Sportplatz in Goldenstedt von den Beamten angehalten. Da der Goldenstedter keinen Führerschein vorzeigen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.