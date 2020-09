Polizei: 56-Jähriger baut alkoholisiert Unfall und flüchtet

Kreis Vechta Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Lohne einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Laut Polizei beschädigte der 56-jährige Niederländer gegen 11.45 Uhr beim Abbiegen von der Bakumer Straße auf die Dinklager Straße den Außenspiegel eines 39-jährigen Transporter-Fahrers aus Lilienthal. Bei einer Polizeikontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,55 Promille gemessen. Ihm wurde Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.• Aus ungeklärter Ursache sind am Donnerstag gegen 11.20 Uhr zwei Autos in einer leichten Kurve auf der Brägeler Straße in Lohne zusammengestoßen. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Bakum, ein 29-jähriger Autofahrer aus Lohne sowie dessen 47-jährige und fünf Monate alte Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt.• Einen 21-jährigen Autofahrer aus Steinfeld ohne Führerschein haben Polizisten am Freitag, 8.40 Uhr,• auf der Straße Weuert in Steinfeld kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.• Aus unbekannter Ursache ist am Freitag gegen 0.15 Uhr an der Westruper Straße in Neuenkirchen-Vörden ein Auto in Brand geraten und im vorderen Bereich stark beschädigt worden. Laut Polizei könne ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.• Auch zwei Diebstähle meldete die Polizei: Unbekannte stahlen zwischen Montag, 13 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, die Auffahrrampen von zwei Sattelaufliegern auf dem Autohof an der Straße „Zum Hansa-Center“ in Holdorf. Hinweise: Telefon 05494/1536. Ein graues Pedelec „Solero“ von Pegasus wurde zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, in Visbek aus einer Tiefgarage an der Astruper Straße geklaut. Hinweise: Telefon 04445/351.