Kreis Vechta Bei einem Zusammenstoß am Mittwoch, 18.35 Uhr, in Vechta ist eine 80-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Seniorin aus Vechta wollte die Falkenrotter Straße Straße in Richtung eines Elektromarktes überqueren. Nach Polizeiangaben übersah sie hierbei vermutlich eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Visbek, die auf der Falkenrotter Straße fuhr. Rettungsdienst und Notarzt versorgten die Verletzte an der Unfallstelle und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

• Anbauteile gestohlen

Mehrere landwirtschaftliche Anbauteile wurden zwischen 21. Februar, 15.30 Uhr, und 26. Februar, 8 Uhr, aus einem Landmaschinenhandel am Mühlendamm in Vechta gestohlen. Bislang unbekannte Täter betraten das Firmengelände. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• 2,82 Promille

Mit 2,82 Promille im Blut kam ein 22-Jähriger aus Goldenstedt am Mittwoch, 23.30 Uhr, auf der Vechtaer Straße in Goldenstedt von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Nach Polizeiangaben verletzte er sich dabei. Es entstand kein Sachschaden. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

• Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Lohne wurde am Mittwoch, 15.35 Uhr, eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne leicht verletzt. Die 56-Jährige wollte auf der Langweger Straße nach links in den Urlagen Kamp abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Böseler zu spät und fuhr ihren Wagen auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 7000 Euro.

• 200 Euro Schaden

Ein Sachschaden von 200 Euro entstand bei einem versuchten Einbruch zwischen Mittwoch, 19. Februar, 15.30 Uhr, und Dienstag, 25. Februar, 17 Uhr, in der Straße Oythe in Vechta. Ein bislang unbekannter Täter hebelte vergeblich an einer Terrassentür, um in das Gebäude zu kommen. Laut der Polizei schaffte es der Täter nicht, das Haus zu betreten. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) entgegen.