Polizei: Autofahrer verletzt 16-Jährige bei Unfall und flüchtet

Kreis Vechta Eine 16-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Neuenkirchen-Vörden leicht verletzt worden. Laut Polizei flüchtete der Unfallverursacher anschließend, vermutlich in Richtung Damme. Um 6.30 Uhr überquerte die Fahrradfahrerin aus Neuenkirchen-Vörden einen Zebrastreifen an der Osnabrücker Straße, als ein unbekannter Autofahrer gegen sie stieß. Die Radlerin stürzte. Bei dem Fahrzeug des Gesuchten könnte es sich um eine schwarze Limousine mit dem Kennzeichenfragment (DH-) gehandelt haben. Hinweise: Polizei Neuenkirchen-Vörden, Telefon 05493-913560.• Ein Twistringer und eine Vechtaerin sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Bakum leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 46-jähriger Autofahrer aus Hamburg mit seinem 36-jährigen Beifahrer aus Twistringen um 21.15 Uhr von der Abfahrt der A1 auf die Vechtaer Straße auffahren. Dabei übersah er eine 61-jährige Autofahrerin aus Vechta, die auf der Vechtaer Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß kollidierte diese auch mit dem Pkw eines 20-jährigen Oldenburgers, der ihr entgegenkam. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.