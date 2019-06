Kreis Vechta Die Polizei hat von Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni, im gesamten Kreisgebiet Vechta zielgerichtet Verkehrsteilnehmer auf Drogen und Alkohol kontrolliert. Unter anderem im Bereich der Berufsbildenden Schulen in Lohne, dem Schulzentrum am Westring in Damme und am Zitadellenpark in Vechta wurden mehr als 150 Fahrer und deren Fahrzeuge überprüft, 25 Verfahren mussten eingeleitet werden. Neben Drogen- und Alkohol- wurden auch Gurt- und Handyverstöße geahndet.

Die Wirkung von Drogen und Alkohol wird von vielen Fahrzeugführern immer wieder unterschätzt, so die Polizei. Drogen und Alkohol seien nach wie vor Hauptunfallursachen.

Die bloße Teilnahme am Straßenverkehr unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die bereits bei erstmaligem Verstoß in der Regel mit einem Bußgeld von 500 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat geahndet wird. Die Polizei wird auch zukünftig verstärkt diese Kontrollen fortsetzen.