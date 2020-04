Polizei: Fahrer weg – Polizei trifft angetrunkene Mitfahrer an

Kreis Vechta Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag gegen 1.05 Uhr auf der Drostestraße in Dinklage die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort drei Männer aus Steinfeld im Alter von 22 bis 30 Jahren an. Alle Personen machten – laut Polizei – einen alkoholisierten Eindruck. Der Wagen soll von dem Unbekannten gefahren worden sein, der nicht mehr an der Unfallstelle war. Zwei der Männer wurden leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der zerstörte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Ermittlungen dauern an.

• Einbrecher flüchtet

Ein unbekannter Täter brach am Sonntag gegen 20.05 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in ein Haus an der Carumer Straße in Dinklage ein. Hier traf er auf die 62-jährige Bewohnerin und ergriff sofort die Flucht über die Carumer Straße in Richtung Dinklage. Der Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare ohne Bart gehabt haben. Dazu trug er eine dunkle Hose und ein quer gestreiftes, hellblaues T-Shirt mit dunklen Streifen. Der Täter soll ein südländisches Erscheinungsbild mit dunklem Teint gehabt und gebrochen Englisch gesprochen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Telefon 0 44 43/ 46 66) entgegen.

• Alkohol - Parkrempler

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld fuhr am Freitag gegen 13.55 Uhr mit seinem Pkw in Vörden rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei das abgestellte Fahrzeug eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Neuenkirchen-Vörden. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Er wurde von der Polizei an der Schillerstraße in Vörden angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus Damme durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

• Randale vor Kita

In der Nacht von Freitag auf Samstag randalierten Jugendliche beim Kindergarten Sonnenland in der Nähe der Dammer Straße in Neuenkirchen-Vörden. Dabei wurde ein Briefkasten beschädigt, und es wurden zwei Blumenkübel umgeworfen. Zeugen mögen sich bei der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Telefon 0 54 93/ 17 97) melden.

• Schwer verletzt

Eine 72-jährige Fahrradfahrerin aus Visbek kam am Samstag gegen 15.40 Uhr in Halter mit ihrem Fahrrad ins Straucheln, prallte gegen eine vor ihr fahrende – ebenfalls aus Visbek stammende – 73-jährige Fahrradfahrerin und stürzte zu Boden. Hierbei wurde sie schwer verletzt. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

• Illegale Entsorgung

Bereits am Osterwochenende, 11. bis 13. April, entsorgten Unbekannte in Hausstette illegal Müll. Sie transportierten eine komplette Terrassen-Sitzgarnitur an den Waldrand in der Nähe der Straße „Tannenkamp“. Hinweise zum Eigentümer bzw. Entsorger der Garnitur nimmt die Polizei Bakum (Telefon 0 44 46/ 16 37) entgegen.

Mehr Infos unter www.polizei-vechta.de