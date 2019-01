Kreis Vechta 17 Personen haben in der Nacht zu Freitag an der Lindenstraße in Lohne ihre Wohnungen verlassenmüssen, weil eine benachbarte Gaststätte in Brand stand. Das teilt die Polizei mit. Um 2.50 Uhr war das Feuer gemeldet worden, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die zu diesem Zeitpunkt geschlossene Gaststätte bereits vollständig in Flammen gestanden. Die Feuerwehr evakuierte aus den anliegenden Wohnungen die Personen unverletzt. Des Weiteren verhinderten sie das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile. Es waren insgesamt 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lohne, Vechta und Brockdorf mit 17 Fahrzeugen vor Ort. Die betroffenen Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf 400 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt.

• Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf überschlug sich am Donnerstag um 18.35 Uhr auf der Gramker Straße in Damme und landete im Straßengraben. Zuvor war er mit einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Brockum zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen kam der 21-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann gegen und geriet so in den Gegenverkehr, wo es zu dem Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

• Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag mit einem vorgefundenen Verkehrsschild die Fensterscheibe des Kinos an der Kolpingstraße in Vechta beschädigt. Es entstanden 2000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Ebenfalls unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Donnerstag Betonsteine gegen die Eingangstür der Paracelsus-Apotheke an der Straße „Neuer Markt“ in Vechta und beschädigten diese. Es entstanden 1000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.

• Ein an einer Hauswand an der Klingenbergstraße in Visbek abgestelltes Baurollgerüst aus Aluminium stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr. Das Gerüst (2 x 2,2 x 0,6 Meter) war mit Spanngurten gesichert. Es entstanden 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Telefon 0 44 45/ 3 51) entgegen.

• Zwischen Samstag, 5. Januar, und Mittwoch, 9. Januar, hat ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen CLP-YY 626 eines Opel Astra gestohlen, der „Auf der Lage“ in Calveslage abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei (Telefon 0 44 41/ 94 30) an.

• Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte am Donnerstag um 13.30 Uhr die Vechtaer Straße in den Möhlendamm in Lohne überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta, die die Vechtaer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde eine Ampel und ein Verkehrsschild beschädigt.

• Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes, der an der Bremer Straße in Vechta geparkt war. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) entgegen.