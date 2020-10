Polizei: Hubschrauber-Fahndung nach Unfall

Kreis Vechta Die Polizei war in den vergangenen Tagen im Landkreis Vechta wieder sehr gut beschäftigt. Unsere Redaktion gibt einen Überblick über die wichtigsten Meldungen.

• Fahndung mit Heli

Am Samstag, 3. Oktober, kam es gegen 14.30 Uhr auf der Kroger Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall. Aus ungeklärten Gründen kam ein silberner Golf von der Straße ab und verunfallte. Die beiden männlichen Insassen flüchteten fußläufig in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass es sich bei den angebrachten Kennzeichen um Fälschung handelte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen des Verkehrsunfalles oder der anschließenden Flucht der beiden männlichen Personen werden gebeten sich mit der Polizei Lohne unter Telefon 04442/808460 in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Diebe stahlen bereits zwischen Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, ein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Tasman, das bei der Sporthalle am Adenauerring in Lohne stand. Hinweise nimmt die Polizei Lohne ( 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Scheibe zerstört

Unbekannte Täter warfen am 1. Oktober gegen 22.40 Uhr, mit einem Stein eine Scheibe eines derzeit unbewohnten Wohnhauses am Tannenweg in Vechta ein. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Telefon 0 44 41/ 94 30.

• Schlägerei in Vechta

Am Sonntag, 4. Oktober, kam es gegen 2.04 Uhr in einer Lokalität an der Großen Straße in Vechta zu einer Schlägerei zwischen einer unbekannten Anzahl an Personen. Hierbei wurden ein 21-jähriger und zwei 22-jähriger Vechtaer leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise an die Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430.

• 97 statt 60 Km/H

Zwischen Donnerstag, 23.15 Uhr, und Freitag, 0.25 Uhr, führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen an der Diepholzer Straße in Vechta durch. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen.

• Flucht nach Unfall

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstag um 12.15 Uhr bei einem Unfall in Steinfeld leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld die Dammer Straße (Einbahnstraße) in verkehrter Richtung und touchierte dabei den Jungen, als dieser die Fahrbahn überquerte. Als der Vater des Jungen den Fahrer ansprach, entfernte dieser sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er konnte aber ermittelt werden.