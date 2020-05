Polizei Im Kreis Vechta: Acht Häuserwände mit Farbe beschmiert

Kreis Vechta Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag acht Häuserwände in Vechta an der Diepholzer Straße mit Farbe beschmiert. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise (Telefon 04441/943-0).

Autos beschädigt

Vermutlich im Vorbeifahren hat ein Fahrradfahrer zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, in Vechta an der Antoniusstraße den geparkten VW Golf einer 25-Jährigen aus Verden touchiert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzen unter Telefon 04441/943-0.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte jeweils einen Außenspiegel eines Ford Fiesta und eines Opel Zafira beschädigt, die an der Straße Vechtaer Marsch in Vechta abgestellt waren. Schaden: rund 400 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 04441/943-0.

Fahrt mit E-Scooter

Die Polizei hat am Freitag gegen 15.05 Uhr einen 23-Jährigen aus Dinklage mit einem E-Scooter auf der Jahnstraße in Dinklage gestoppt. Für den E-Scooter besteht laut Polizei kein Versicherungsschutz. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Nutzung des E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.

Einbruch in Gaststätte

Am Samstag gegen 2.45 Uhr ist ein 28-jähriger Lohner in Dinklage in eine Gaststätte an der Burgstraße eingebrochen. Der Inhaber der Gaststätte erwischte den Einbrecher auf frischer Tat und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Auto gestohlen

Zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, ist aus der Tiefgarage am Markt in Lohne ein verschlossener Toyota Yaris gestohlen worden. Wert: 15 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne, Telefon 04442/93160, zu melden.

Müllsäcke in Brand

Zwei Müllsäcke haben am Freitag gegen 20 Uhr in Lohne im Bereich eines Fußweges zwischen der Dinklager Straße und der Christoph-Bernhard-Straße gebrannt. Die Polizei Lohne (Telefon 04442/93160) hofft auf Zeugenhinweise.

Ebenfalls in Lohne, Lerchental, wurde am Samstag, gegen 8.30 Uhr im angrenzenden Waldgebiet eine Feuerstelle entdeckt. Diese dürfte bereits am Vortag gebrannt haben. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Drogen gefunden

Beamte der Polizei Lohne haben am Samstag um 20.25 Uhr in Lohne am Moorkamps Kreuz eine dreiköpfige Personengruppe angesprochen. Zwei von ihnen nahmen daraufhin Reißaus. Bei dem Dritten, einem 15-Jährigen aus Lohne, fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seinen gesetzlichen Vertreter übergeben.

Einen Joint fanden Polizeibeamte auch bei zwei Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, die sie am Freitag um 20.25 Uhr in Lohne am Meyerfelder Weg kontrollierten. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch sie wurden ihren gesetzlichen Vertretern übergeben.