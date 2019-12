Kreis Vechta Leicht verletzt worden ist eine 58-Jährige in Lohne bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Die Loh­nerin fuhr um 12.15 Uhr auf dem Radweg der Bakumer Straße stadtauswärts auf der linken Spur. Ein hinter ihr fahrender 54-jähriger Vechtaer klingelte und überholte rechts. Zeitgleich fuhr die Lohnerin nach rechts und stieß mit ihm zusammen.• • Ein Unbekannter soll am Freitag in Vechta einen Gegenstand gegen die Scheibe eines fahrenden Autos geworfen haben. Ein 20-Jähriger aus Goldenstedt fuhr um 5.15 Uhr mit seinem weißen Fiat Punto auf der Schweriner Straße in Richtung Rieden, als er plötzlich einen lauten Knall hörte. Die hintere Scheibe seines Pkw war zerbrochen. Zeugen melden sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).• Ein Unbekannter ist zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, in einen Imbiss an der Kirchstraße in Damme eingebrochen. Es ist unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise: Polizei Damme (Telefon 054 91/ 95 00).

• Die Fahrerseite eines Audi A3, der an der Straße Ovelgönne in Visbek stand, hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, zerkratzt. Hinweise an die Polizei Visbek unter Telefon 0 44 45/ 3 51.