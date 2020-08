Polizei: Mit 2,32 Promille Auto gestreift

Kreis Vechta Unter dem Alkoholeinfluss von 2,32 Promille ist ein 60-jähriger Radfahrer aus Vechta am Donnerstag gegen 19.25 Uhr während der Fahrt gegen ein parkendes Auto gekippt, das an der Stresemannstraße in Vechta stand. Der Mann war zunächst weitergefahren, ohne sich um den erheblichen Lackschaden am Auto zu kümmern. Er wurde dann aber von der Polizei gestellt.

• Auto gestohlen

Unbekannte Täter stahlen zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, einen grauen BMW 316 i mit den Kennzeichen VEC-VS 32, der auf einer Hofeinfahrt an der Spechtstraße in Lohne stand. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) entgegen.

• Farbschmiereien

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, auf der Sportanlage Oythe die Rückseiten von mehreren Werbebannern, welche am Zaun des Sportplatzes angebracht sind. Es entstand Sachschaden von 2400 Euro. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).

• Kein Führerschein

Ohne Führerschein befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Damme am Donnerstag gegen 15.35 Uhr die Dammer Straße in Holdorf. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

• Polizei blitzt

Die Polizei blitzte am Donnerstag zwischen 11.15 und 12.15 Uhr an der Deichstraße in Lohne. Es wurden zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Diese befanden sich alle im Verwarngeldbereich. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 50 km/h statt erlaubten 30 km/h, teilte die Beamten mit.