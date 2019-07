Kreis Vechta Zu einem großen Sachschaden ist es am Samstag bei einem Unfall bei Holdorf gekommen. Ein schwarzer BMW – vermutlich Modell M 3 – war gegen 20.30 Uhr auf der B 214 in Richtung Steinfeld unterwegs. Der Fahrer überholte eine Fahrzeugschlange rasant und scherte eng ein, teilt die Polizei mit.

Dabei erschreckte sich der zuletzt überholte Autofahrer, ein 20-jähriger Fahranfänger, derart, dass er sein Steuer verriss und im gegenüberliegenden Straßengraben landete.

Sein Auto war laut Polizei Totalschaden. Der BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die einen Hinweis auf diesen BMW-Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei Damme (Telefon 0 54 91/ 95 00).

• Auf der A 1 von Bremen nach Osnabrück ist am Freitag gegen 14.45 Uhr etwa 1000 Meter vor der Abfahrt Holdorf ein Sattelzug mit Gefahrstoff verunglückt. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. Es bildete sich zwischenzeitlich ein Stau von bis zu 14 Kilometern. Auch auf der Umleitungsstrecke kam es zu erheblichen Behinderungen.

Ein 55-jährige Lkw-Fahrer aus Bad Essen war ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn geraten und hatte die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Im abschüssigen Seitenraum kippte der Zug auf die rechte Seite und kam circa 15 Meter neben der Fahrbahn zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Im Tankauflieger befand sich eine Säure. Darum wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr des Kreises Vechta eingesetzt. Die unter schwerem Atemschutz tätigen Einsatzkräfte stellten keine Beschädigungen am Tank fest. Zu einem Austritt der gefährlichen Flüssigkeit kam es nicht. Bei der Ladung handelte es sich um 24 900 Kilogramm einer ätzenden, sauren Flüssigkeit. Die technische Benennung des Stoffes lautet „Eisen-II-chlorid, Salzsäure“.

Für die Bergung des Lkw wurde die A1 zwischen Lohne/Dinklage und Holdorf in Richtung Osnabrück ab Freitag, 21 Uhr, voll gesperrt. Die Bergung dauerte bis circa 1 Uhr, dann hob die Polizei die Vollsperrung auf.

• Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg fuhr am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der A 1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta innerhalb einer Baustelle auf den vor ihm fahrenden Wagen einer 19-jährigen Recklinghauserin auf. Dabei entstand 6000 Euro Sachschaden an beiden Pkw, der Peugeot des Duisburgers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher gab gegenüber der Polizei an, am Lenkrad eingeschlafen zu sein. Daraufhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Auf die Beschlagnahme des Führerscheins wurde auf Anordnung eines Richters verzichtet.

• Unter dem Alkoholeinfluss von 2,8 Promille befuhr ein 46-jähriger Bakumer am Samstag gegen 22.15 Uhr Römanns Kamp in Lohne. Der Halter des Pkw saß auf dem Beifahrersitz und muss sich nun ebenfalls strafrechtlich verantworten, da er dem alkoholisierten Fahrzeugführer die Fahrt gestattet hatte.

• Eine Atemalkoholkonzentration von 2,31 Promille stellte die Polizei bei einem 26-jähriger Löninger fest, der am Sonntag gegen 1.45 Uhr auf der Lüscher Straße ausgangs einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben gefahren war. Der Führerschein des Löningers wurde beschlagnahmt.

• Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntag gegen 3.05 Uhr die Schmeder Straße aus Richtung Steinfeld in Richtung Holdorf. In Höhe des Kreisels Industriestraße prallte er mit seinem Pkw gegen ein Hinweisschild. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Holdorf geborgen werden. Er wurde ins Krankenhaus Quakenbrück gebracht. Unfallursache und Personalien des Fahrers konnten noch nicht ermittelt werden, so die Polizei.