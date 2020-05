Polizei: Mit glatten Reifen bei Starkregen über A 1 geschleudert

Kreis Vechta Mit glatten Autoreifen bei Starkregen hat ein 18-jähriger Fahranfänger aus Dortmund am Freitag gegen 17 Uhr einen Unfall auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne verursacht. Er hatte den dreispurigen Bereich befahren, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren und war quer über die Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Reifen des Pkw wiesen laut Polizei eine sehr geringe Profiltiefe, teils unter der gesetzlichen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm, auf. Den Fahrer erwartet nun neben dem Bußgeldverfahren auch ein Punkt in Flensburg.

• Vom rad gefallen

Sturzbetrunken fiel ein 18-jähriger Radfahrer aus Lohne am Samstag gegen 21.15 Uhr in einen Seitengraben der Straße „Am Riedenbach“ in Steinfeld. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und untersagte Weiterfahrt.

• Unter Drogen

• Unter Drogeneinfluss befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Lohne am Sonntag gegen 0.30 Uhr die Münsterstraße in Vechta.

• Bereits am Mittwoch hatte die Polizei gegen 18 Uhr einen 27-jährigen Dinklager erwischt, der ebenfalls unter Drogeneinfluss mit seinem Pkw auf der Clemens-August-Straße in Dinklage unterwegs war.

• Ohne Führerschein

• Zum wiederholten Male war ein 21-Jähriger ohne Führerschein mit einem Pkw unterwegs. Diesmal erwischte ihn die Polizei am Sonntag gegen 5.30 Uhr auf dem Kuhmarkt in Vechta.

• Ein 21-jähriger Steinfelder befuhr am Freitag gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw der Marke Renault den Bergweg in Lohne, obwohl der Landkreis Vechta ihm die Fahrerlaubnis entzogen hatte. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde die Weiterfahrt untersagt.

• Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss befuhr ein 16-Jähriger aus Wildeshausen am Freitag gegen 11 Uhr mit einem Auto die Hauptstraße in Goldenstedt. Bei der Kontrolle hatte er zunächst falsche Personalien angegeben.

• 20 000 Euro Schaden

Zwei Autofahrer wurden am Freitag gegen 18.45 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf der Badberger Straße in Dinklage leicht verletzt. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte, einen Rechtsabbieger zu überholen und übersah dabei einen 21-jährigen entgegenkommenden Fahrer aus Badbergen. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt circa 20 000 Euro.

• Unter Alkohol

Unter Alkoholeinfluss touchierte ein 45-jähriger Steinfelder am Freitag gegen 21.45 Uhr auf der Heinrichstraße in Dinklage einen entgegenkommenden Lkw. Anschließend entfernte sich der Steinfelder unerlaubt von der Unfallstelle. Während der polizeilichen Ermittlungen konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmte den Führerschein und leitete Strafverfahren ein.

• Mit Pkw überschlagen

Einen Unfall verursachte ein 18-Jähriger aus Dinklage am Donnerstag gegen 18 Uhr in Dinklage. Der Fahranfänger befuhr die Quakenbrücker Straße in Richtung Quakenbrück und geriet in einer Linkskurve ins Schleudern. Anschließend kam er nach rechts von Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Ein 17-jähriger Mitfahrer sowie eine 14-jährige Mitfahrerin – beide aus Lohne – wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

•

• Ohne Versicherung

• Ohne Versicherung war ein 22-jähriger Lohner am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der Langweger Straße in Lohne unterwegs. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

• Ebenfalls am Mittwoch – bereits gegen 13.50 Uhr – wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer in Neuenkirchen-Vörden angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Roller nicht versichert war. Weiterhin war der Fahrer nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen.

• Unfallflucht

• Ein unbekannter Lkw-Fahrer kam am Mittwoch zwischen 17 und 17.30 Uhr auf dem Industriering in Lohne nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in einen Zaun, beschädigte diesen erheblich und fuhr auf eine Abdeckung eines Wasserversorgungschachtes. Das Lüftungsrohr des Schachtes wurde dadurch erheblich verbogen. Zeugen mögen sich bei der Polizei Lohne (Telefon 0 44 42/ 9 31 60) melden.

• Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag zwischen 12 und 13.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Beifahrertür eines grauen Citroen beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz des Thomas-Philipps-Sonderpostenmarkts an der Gutenbergstraße in Vechta. Hinweise an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30)

• Beregnungswagen

Unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag gegen 23.05 Uhr einen Beregnungswagen, der auf dem Gelände eines Fußballclubs am Brookdamm in Vechta stand. Sie zerstachen die Reifen und einen Schlauch – die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen mögen sich bei der Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) melden.

• Keine Zulassung

Die Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierte am Freitag gegen 22.30 Uhr auf der A 1 an der Anschlussstelle Lohne einen Minivan mit niederländischer Ausfuhrzulassung. Die Überprüfung der Exportpapiere ergab, dass die Zulassung bereits seit Tagen abgelaufen war. Zudem konnte der 29-jährige Fahrer aus Litauen keine gültige Versicherung für das Fahrzeug vorweisen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.